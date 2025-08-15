La nuova stagione dei brianzoli. Cantù, roster chiuso. Primo test con l’Urania
Giovedì prossimo il raduno al PalaPrealpi di Seveso. Bortolani tra i leader. Da ieri si è aggiunto Sneed.
L’Acqua S.Bernardo Cantù alzerà il sipario sulla nuova stagione giovedì 21 agosto, con il raduno ufficiale al PalaPrealpi di Seveso, dove il 30 agosto ci sarà il primo test a porte chiuse contro l’Urania.
Dal 1º al 6 settembre i biancoblù saranno in ritiro a Livigno, dove prenderanno parte alla Valtellina Summer League, il 5 Cremona al PalaTeola e il 6 Trento al PalaScieghi.
Il 13 e 14 settembre a Desio il Trofeo Lombardia, semifinale contro Blu Basket Bergamo e possibili incroci in finale con Varese o Cremona. Quindi il 20 settembre a Tortona contro la Virtus Bologna e il 21 a Venezia contro la Reyer.
Giovedì 25 settembre, al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate, spazio al Trofeo degli Angeli contro l’Al-Ahly Sporting Club. Ultimo test il 27 settembre a Seveso contro la Dinamo Sassari, prima dell’esordio in Serie A a Trento.
Ieri la presentazione dell’ala ex Brindisi, Xavier Sneed: "Sono entusiasta di entrare a far parte di un club storico come Cantù - le sue prime parole - Torno in Italia per la seconda esperienza in Serie A e non vedo l’ora di giocare coi miei nuovi compagni".
Roster chiuso per Nicola Brienza con un duo di primo livello come la coppia Sneed-Bortolani.
A.L.M.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su