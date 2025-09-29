La rivincita di Josh. Un dominio al centro dopo un anno di attesa: "Mi sono ritrovato»

I colori della Supercoppa sono ancora biancorossi. Per la seconda volta consecutiva, la sesta nella storia della competizione. La stagione che porterà alla fine della gestione tecnica di Ettore Messina inizia da un successo, sofferto in semifinale, netto nell’ultimo atto contro una Pallacanestro Brescia travolta nella ripresa. La firma, forse non a caso, di Josh Nebo. Il centro che segnò il mercato della scorsa estate, prima di giocare solo una decina di partite a causa di un grave infortunio alla spalla. Tutto riparte da lui, che si abbatte sulla fu Leonessa con 10 punti nei primi cinque minuti della ripresa, 18 alla sirena. Di fronte c’era Miro Bilan, ovvero l’mvp della passata stagione. Ettore Messina ha parole importanti per Nebo: "In semifinale era molto teso. Stavolta ha approcciato la partita con più calma, abbiamo visto il giocatore che tutti sogniamo". Non che l’avvio sia stato semplice, anzi, come ammette lo stesso giocatore. "Le cose non stavano andando bene. Tornato in panchina mi sono un attimo raccolto in me stesso e ho trovato concentrazione".

È stato simbolo di energia, il centro ex Maccabi, ed è quella che Brescia ha pagato ad inizio ripresa, come ammette Matteo Cotelli: "Nei primi due quarti abbiamo lottato alla pari, una buona pallacanestro con tante energie messe in campo. Ci è mancata dal terzo quarto, ci siamo forse depressi troppo per qualche tiro sbagliato e la loro fisicità ci ha senza ombra di dubbio fatto male, hanno scalato una marcia ed imposto il loro gioco che ci ha messo in difficoltà". Un pensiero a Peppe Poeta, oggi vincitore sulla panchina avversa: "Ringrazio la società e coach Poeta perché non dobbiamo dare per scontato per Brescia partecipare a queste manifestazioni".

Mvp della competizione è Quinn Ellis. Il tiro dell’overtime in semifinale, una finale lucida e spumeggiante in attacco al ferro e in transizione. Per il ragazzo di Sheffield due titoli individuali nel 2025, il primo in Coppa Italia quando ha vinto la Frecciarossa Final Eight con Trento. Si è visto di peggio per un giocatore ora atteso al grande salto in EuroLeague. Direttamente martedì a Belgrado, dove ci sarà Marko Guduric, come conferma lo stesso Ettore Messina: "Sarà sicuramente con noi. Ha lavorato in questi giorni da solo, domani (oggi, ndr) farà allenamento con chi non ha giocato o giocato poco. Se non ci saranno cose impreviste, esordirà con la squadra". Non un aspetto da poco, anche se a turno Ellis, Shields, LeDay, Nebo, e anche Bolmaro sono riusciti in certi momenti a prendersi sulle spalle la manovra offensiva biancorossa.

Quello che conta, ovviamente, è la vittoria se ti chiami Milano: "Sappiamo che la stagione non finisce qui - commenta Messina - L’anno scorso avevamo avuto ottime sensazioni, poi tra infortuni e rendimento altalenante non abbiamo più trovato la chimica, l’importante quest’anno è continuare a costruire. Siamo in tanti, ci dobbiamo dividere le partite, trovare equilibrio e continuità, non sarà certamente facile". Un cambio di passo non scontato: "Servirà umiltà e grande coesione, quando il minutaggio sale devi essere pronto e farti trovare. Non solo noi, chi riuscirà a gestirla meglio avrà l’opportunità di fare di più anche in Eurolega. I segnali sono incoraggianti, ci fa piacere aver regalato una piccola soddisfazione a Leo Dell’Orco e alla famiglia Armani. Siamo contenti di far parte di questo bellissimo gruppo". La dedica finale, ovviamente, è per il Re.