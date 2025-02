La sfida Vuelle, sali in Sella e doma Delfino

A tambur battente. Un’altra trasferta in Emilia per la Vuelle che dopo aver espugnato Bologna, mandando in estasi i propri tifosi, ci proverà stasera a Cento (ore 20.30) a casa di Carlos Delfino. Per l’ex capitano biancorosso Cento è casa nel vero senso della parola, visto che il campione argentino vive ormai da anni nella cittadina in provincia di Ferrara di cui è originaria la moglie. E non è casuale il fatto che il suo rientro dopo il lungo infortunio coincida oggi con le nuove speranze della Sella, non solo nella salvezza, ma addirittura in un posto nei play-in.

Se il campionato finisse oggi, la squadra di coach Di Paolantonio sarebbe 15esima, quindi salva senza bisogno dei play-out: ma a due punti c’è una ghiotta occasione e le cinque vittorie nelle ultime sette partite (l’ultima a Vigevano in uno spareggio importantissimo) invitano la Carpegna Prosciutto a stare sul pezzo senza cullarsi sull’impresa compiuta domenica scorsa. "Ci attende una squadra in grande fiducia – avverte capitan Imbrò –. Sappiamo che questa è una partita importante per la nostra classifica dato che potrebbe portarci ancora più in alto e farci pensare a un posto nei playoff. Cento è un po’ diversa rispetto all’andata, ha recuperato Delfino e Berdini: una formazione impegnativa da affrontare, soprattutto perché sul parquet di casa tende ad esaltarsi".

L’aspetto psicologico sarà cruciale: "La chiave del match sarà recuperare le energie, sopratttutto mentali, dopo la bella prestazione contro la Fortitudo e impattare subito bene perché in questo campionato le partite in trasferta sono sempre molto difficili – dice Luca Pentucci, assistant coach di Leka – e anche questo è un campo caldo, con tanti tifosi appassionati. Ci vorranno la stessa concentrazione ed aggressività che abbiamo mostrato al Paladozza. Giocando ogni tre giorni c’è il rischio di sottovalutare qualche impegno, ma abbiamo in spogliatoio dei ragazzi intelligenti e noi come staff siamo pronti a trasmettere le giuste motivazioni per ogni partita". All’andata quella con Cento fu la partita della svolta, con Ahmad ‘panchinato’ da Leka che dopo quella sera cambiò completamente atteggiamento e la squadra si compattò.

Oggi, però, anche la squadra emiliana ha fatto passi avanti. "Incontriamo una squadra in forma, che ha due americani di spessore come Gabe Devoe, che conosce molto bene la serie A2, e l’ala forte Stacy Davis, il loro go-to-guy che gioca tantissimi possessi – prosegue Pentucci –. Possono contare, poi, su un parco italiani interessante a partire naturalmente dal nostro amato ex Carlos Delfino, che dobbiamo rispettare non solo per la sua storia ma anche perché sta giocando bene, con grandissima qualità. Pedine chiave sono anche Berdini e Nobile, giocatori di sistema che danno solidità alla squadra". Le notizie provenienti dall’infermeria non hanno sciolto le riserve per De Laurentiis, che ha un ginocchio infiammato: sarà in dubbio fino all’ultimo.

Elisabetta Ferri