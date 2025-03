La situazione al PalaCarrara. E Okorn arringa la sua truppa: "Siamo qui per dare il massimo»

Giorno dopo giorno, è così che sta vivendo la squadra l’attuale momento e non potrebbe essere altrimenti. Il futuro incerto e nebuloso ma il gruppo che è sceso in campo domenica scorsa a Napoli è lì al proprio posto come sempre, com’è sempre stato dall’inizio della stagione, pronto a dare il massimo. Rispetto alla squadra di domenica l’unico che non si è allenato ma era comunque presente è stato Michael Forrest il cui futuro rimane incerto. Coach Gasper Okorn durante la sessione di lavoro lo ha coinvolto condividendo gli schemi e scambiando opinioni, ma tutto può succedere. In campo si è rivisto anche Maurice Kemp che ha lavorato insieme al gruppo formato da Della Rosa, Saccaggi, Benetti, Ceron, Paschall, Cooke, Boglio, Stoch e Keita. L’aria è sembrata meno pesante, si è avvertita la sensazione che chi fosse in campo era perché voleva esserci, nonostante tutto e tutti.

Coach Gasper Okorn prima di iniziare il lavoro ha schierato tutti al centro del campo per un discorso di poche parole ma ricco di significato. "Il basket è la vostra passione, sappiamo quale sia la situazione in questo momento ma noi siamo qui e lavoriamo dando il massimo senza pensare ad altro". Poche parole ma del resto in questo momento i discorsi contano zero anche perché nello sport alla fine l’importante sono i fatti. E così è stato, la squadra si allenata al meglio senza tirarsi indietro. Un gruppo che dà la sensazione di essere compatto al quale ha detto addio proprio ieri Karlis Silins che ha firmato per il Leyma Coruna, club attualmente ultimo in classifica nella massima serie spagnola. Con la maglia biancorossa Silins ha realizzato 260 punti in 19 partite giocate per un utilizzo di poco più di 25’ chiudendo la sua avventura con Pistoia con 13.7 punti e 5.9 rimbalzi di media. La situazione ad oggi è questa ma non è da escludere come possano esserci altri colpi di scena, il tutto in attesa della nuova riunione del Cda della società fissata per venerdì pomeriggio. Difficile dire se sarà nuovamente un incontro interlocutorio o se ci saranno ribaltoni: in questa fase, capire il pensiero della proprietà americana è difficile quanto risolvere un cruciverba di Piero Bartezzaghi.

Maurizio Innocenti