La situazione alla ripresa degli allenamenti. Senza Christon nello scontro diretto. Per crederci ancora serve un extra-sforzo

Brutta tegola per l’Estra. I nuovi esami a cui strumentali a cui è stato sottoposto Semaj Christon hanno evidenziato una sub-lussazione dell’articolazione acromion-claveare. Per il giocatore si prevede un periodo di cure di circa venti giorni. Tradotto, con ogni probabilità (salvo recuperi-lampo) dovrà fare a meno di Christon per la gara – decisiva in chiave salvezza – contro Napoli del 2 marzo, mentre potrebbe tornare in pista per la sfida contro Brescia. Il condizionale è d’obbligo, perché quando ci sono infortuni di questo tipo è difficile dare dei tempi di recupero precisi: i fattori che influiscono sono molteplici. Nel caso di Christon, i primi esami avevano escluso lesioni da frattura, ma il quadro clinico lascia speranze al lumicino per lo scontro diretto in Campania.

Cosa farà adesso la società? Le strade non sono molte e quella che verrà percorsa parlerà in modo chiaro in merito agli intendimenti della proprietà. Opzione uno: intervenire subito sul mercato per un innesto a gettone o per acquistare un play vero (Pistoia ha ancora un visto da utilizzare), in quest’ultimo caso – visto che le risorse economiche scarseggiano – valutando la cessione di Forrest dopo la gara contro Napoli e per poi spostare Christon nello spot di guardia. Varese, infatti, sarebbe pronta a corrispondere un corposo buyout in favore di Pistoia per assicurarsi uno dei migliori scorer della Lega. Opzione due: Lasciare la situazione invariata dando più spazio in cabina di regia a Della Rosa e Saccaggi e con Paschall dentro le rotazioni dei sei stranieri. Opzione tre: cedere subito Forrest a Varese per fare cassa e solo dopo andare sul mercato. Opzione quattro: come la terza, ma senza nuovi tesseramenti...

Tradotto, è il momento di capire quanto l’attuale proprietà creda ancora nella salvezza. Se ci crede l’operazione giusta da fare è quella di andare subito sul mercato per tappare la falla Christon (opzione uno), perché presentarsi a Napoli per giocarsi una delle ultime possibilità di salvezza con un Paschall fuori forma e fuori dal progetto (opzione due), non è certo auspicabile. Così come non sarebbe auspicabile perdere Forrest prima dello scontro diretto (opzione tre), per non parlare di una sorta di smobilitazione preventiva (opzione quattro). Le decisioni spetteranno esclusivamente al presidente Ron Rowan che al momento si trova negli Usa e tornerà a Pistoia nel weekend.

albe-M. I.