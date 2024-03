La ‘solita’ Unahotels formato trasferta cade anche a Treviso

Reggio Emilia, 9 marzo 2024 – L’Unahotels formato trasferta gioca un’altra partita sottotono e cade al PalaVerde di Villorba contro una Nutribullet non trascendentale ma sicuramente più costante e decisa dei biancorossi. I quali subiscono la quinta sconfitta consecutiva lontano dalle mura amiche, con una sola variante rispetto a quelle precedenti. Reggio nell’occasione ha infatti approcciato benissimo il match, dominando il primo quarto. Il problema è che dal secondo in poi si è dapprima inceppata e poi, col passare dei minuti, ha perso smalto, cedendo progressivamente. Alcuni dati statistici dicono tutto: 40-18, il parziale a favore di Treviso del secondo e terzo quarto; 21, un’enormità, le palle perse da Weber (3 per lui addirittura 5 per Black) e compagni, 14 quelle recuperate, viceversa, dai trevigiani.

Detto questo è tambureggiante l’avvio della Unahotels: ritmi alti, aggressività difensiva, concentrazione e buona circolazione di palla producono break in serie e permettono ai biancorossi di disputare il primo quarto più bello ed efficace di tutta la stagione, con Galloway pimpantissimo, ben coadiuvato da Vitali, per il 7-24 alla prima sirena.

Nel secondo periodo Reggio tocca il +19 prima che la Nutribullet trovi, con grinta e spirito di sacrificio, la prima vera reazione della partita, sospinta da una “bomba” di Zanelli. I padroni di casa ricuciono sino al -5, approfittando anche della difficoltà, nella fase, della truppa di Priftis di fare canestro (appena 6 i punti Unahotels nella frazione) e di gestire alcuni palloni, compresi un paio banalmente persi nel finale che gridano davvero vendetta. Si approda quindi all’intervallo lungo con gli emiliani ancora in vantaggio ma Treviso rientrata pienamente in partita.

Al ritorno sul parquet gli uomini di Vitucci mantengono l’iniziativa e al 6’ mettono la freccia (40-38) per poi palesarsi ai 10’ finali sopra di 5. I biancoblu sono più lucidi anche nell’ultimo quarto mentre Reggio litiga col canestro e continua a perdere palloni in serie. La “bomba” di uno scatenato Harrison a quattro minuti dalla fine frutta il +10 interno e indirizza definitivamente il match verso la Marca trevigiana, anche perché Treviso tocca anche il +14 e l’Unahotels non ha nemmeno più le energie per tentare il recupero.

Il tabellino

NUTRIBULLET: Bowman 6, Zanelli 9, Harrison 18, Faggian 4, Robinson 6, Mezzanotte, Allen 5, Camara G., Olisevicius 16, Paulicap 7. N.e.: De Marchi e Torresani. All.: Vitucci

UNAHOTELS: Weber 4, Galloway 20, Faye 12, Smith 2, Uglietti 8, Atkins 2, Black 4, Vitali 9, Grant 2, Chillo. N.e.: Camara G.A. e Cipolla. All.: Priftis.

Arbitri: Mark Bartoli, Denis Quarta, Daniele Valleriani

Parziali: 7-24, 25-30, 47-42

Note: tiri da 3: Nutribullet 8/27, Unahotels 5/26; tiri liberi: Treviso 15/121, Reggio Emilia 12/13.