La squadra di Niccolai reduce da un buon momento. La Ristopro a Roseto per sorridere ancora

È un buon momento per la palla a spicchi fabrianese che pur in mezzo a molte difficoltà causa gli infortuni a Granic e Bandini riesce a vincere anche le gare complicate. La squadra allenata da Niccolai oggi con inizio alle 20,45 sarà di scena in trasferta al PalaMaggetti contro la vice capolista Liofilchem. Un posticipo, dettato dallo svolgimento nell’impianto rosetano alle 17 della finale di Coppa Italia di A2 femminile. La Liofilchem sta disputando un campionato incredibile e sempre nelle zone alte della classifica. Attualmente è al secondo posto, a -2 dalla capolista Ruvo di Puglia, e la sconfitta di misura nell’ultimo turno ad Imola ha interrotto una striscia vincente di 5 gare. Nonostante l’addio di Poletti, il ristretto di Gramenzi è riuscito a mantenere continuità nel rendimento e nelle ultime sette giornate ha potuto contare anche su un amato ex Janus come Petracca (6.0 punti, 53% da due), uno dei due innesti invernali insieme proprio all’altro ex di turno Thioune. Il roster di esperienza e qualità è guidato dalla stella Mantzaris TV (9.5 punti, 5.8 assist), greco classe 1990 che ha in bacheca due Eurolega vinte con l’Olympiacos. Nel ruolo di guardia titolare, a completare il trio di ex, c’è Santiangeli (12.2 punti, 3.1 falli subiti). Da sesto uomo, Durante è l’atleta più utilizzato con quasi 31’ di media, agisce sia da play sia da guardia. Per il ruolo di ala il coach ha tante soluzioni iniziando dagli esperti Donadoni (9.0 punti, 55% da due), Petracca e Guaiana, con Maiga che è in continua crescita. Sotto i tabelloni, il pivot Klyuchnyk (14.7 punti, 70% da due) è il miglior tiratore da due della squadra, a cui danno respiro un altro giovane in ascesa come Tamani, e l’ultimo arrivato da Taranto, Thioune. Arbitrerà l’incontro Stefano Paulina di Rivoli e Federico Turello di Rivalta diTorino. All’andata la Ristopro ha sconfitto Roseto.

Angelo Campioni