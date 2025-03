La Unahotels sbanca Varese: vittoria convincente dei biancorossi

Reggio Emilia, 16 marzo 2025 – Con un occhio al campionato e uno alla decisiva trasferta di Coppa di Manresa in calendario martedì sera, l’Unahotels sbriga senza troppi patemi la pratica Varese. In parte per indubbi meriti suoi, in particolare nel momento in cui decide che la gara va chiusa per non correre rischi, e a tratti in altri momenti, in parte perché la Varese attuale, anche in casa sua, è decisamente poca cosa.

Così l’Unahotels, guidata da Winston e Barford col contributo sottocanestro di Faye e Faried, si prende due importantissimi punti in chiave playoff e riesce a dosare l’energia in vista dell’importante impegno europeo.

Avvio sostanzialmente equilibrato, le due squadre si danno battaglia colpo sul colpo, con adeguata intensità. A metà tempo lo score è fissato sul 10-10. Nel finale di frazione uno scatenato Smith propizia e consolida il break di 10-2 con cui gli emiliani trovano il primo abbrivio della sfida, concludendo la prima sirena avanti di sei lunghezze. E’ invece Barford il reggiano “caldo” in avvio di secondo quarto, minuti nei quali le sue conclusioni dalla lunga distanza sono estremamente funzionali al forcing del proprio team per la doppia cifra di margine al 5’: 30-18. Arriva però la reazione dei padroni di casa, che alzano parecchio l’intensità difensiva e trovano il loro fromboliere in Hands. Controbreak di buon livello per il -4 dell’8’. Che poi è il piccolo bottino con cui la Unahotels si approccia all’intervallo lungo.

Al ritorno sul parquet la partenza biancorossa è più che buona: immediato 7-0 e nuovo vantaggio a due cifre. La Pallacanestro Reggiana potrebbe anche piazzare ulteriori ganci, ma si perde in iniziative leziose che si traducono in palloni persi, e così gli avversari possono restare a contatto. Un buon momento di Winston, fino a quel momento condizionato dai falli, consente a alla truppa di Priftis di contenere l’onda e di presentarsi poi agli ultimi 10’ ancora avanti: 45-53 L’avvio di quarto periodo pare dare la svolta decisiva alla contesa: difesa più aggressiva e canestri efficaci spingono gli ospiti decisamente avanti. Al 4’ Reggio tocca il ventello di vantaggio, 47-67, e il match, di fatto, si chiude in quel momento.

Il tabellino

OPENJOBMETIS: Akobundu-Ehiogu 6, Alviti 6, Mitrou-Long 10, Gray, Bradford 7, Tyus 4, Librizzi 1, Virginio 6, N’Guessan, Fall, Hands 23. N.e.:Acciari e Fall. All.: Kastritis.

UNAHOTELS: Barford 17, Gallo, Winston 17, Faye 11, Smith 15, Uglietti 2, Fainke, Vitali, Faried 4, Grant 2, Chillo, Cheatham 10. All.: Priftis. Arbitri: Saverio Lanzarini, Edoardo Gonella, Alessandro Nicolini

Parziali: 20-14, 29-33, 45-53

Note: spettatori: 2134; tiri da 3: OpenJobMetis 6/26, Unahotels 7/29; tiri liberi: Varese 11/15, Reggio Emilia 13/16. Uscito per 5 falli: Librizzi.