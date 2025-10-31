La Vuelle col fiato sospeso per Felder. Trauma al quinto dito del piede sinistro

Ancora col fiato sospeso per Felder, la Vuelle e i suoi tifosi, dopo i primi accertamenti svolti ieri sul piede sinistro del play americano. Il giocatore, si legge nel comunicato del club, "nel corso del match casalingo contro Pistoia ha riportato un trauma contusivo ostearticolare al quinto dito del piede sinistro. Sono in corso accertamenti clinico-diagnostici al termine dei quali, nella giornata di domani (oggi per chi legge -), sarà possibile valutare un’eventuale presenza di Felder in occasione dei prossimi impegni di campionato". Insomma servono altri esami per definire con precisione il danno causato e soprattutto i tempi di recupero. In ogni caso, appare difficile che domenica possa giocare a Cremona visto che mercoledì è uscito dal campo zoppicando. Un cristallo questo giocatore, sia perché risplende come tale quando innesta la marcia giusta, sia perché sembra piuttosto fragile. Alla fine nessuno dei due infortuni che gli sono capitati è grave, un risentimento muscolare a Roseto, una contusione contro Pistoia, ma sono bastati a fermarlo a partita in corso. Un peccato, perché l’altra sera ad inizio ripresa Felder aveva illuminato il campo con i suoi scarichi per i compagni precisi al millimentro prima di esaltarsi in un paio di canestri di puro talento determinando, di fatto, il break.

"Kay è davvero bravo a metterci tutti in ritmo – ha riconosciuto Alessandro Bertini in sala stampa, al termine del vittorioso match con Pistoia –. Molti tiri che nel primo tempo non entravano sono andati a bersaglio per merito suo, perchè gli scarichi erano fatti al momento giusto. Poi quando si è messo in proprio abbiamo visto tutti quello che sa fare. Insomma, la sua presenza aiuta la squadra". Bertini ha riconosciuto anche i meriti della truppa nel suo complesso "perché – spiega – quando nei primi due quarti l’attacco non girava siamo rimasti fiduciosi e compatti". Un campionato davvero equilibrato, con una classifica ancora non troppo sfilacciata "dove basta vincere o perdere due partite di fila per ritrovarsi in testa o nel marasma – dice ancora l’esterno bresciano classe 2002 –. La chiave per tutte le formazioni è mantenere la stessa intensità di gioco ogni sera per trovare continuità".

Bertini sta vivendo un inizio di stagione davvero positivo, sempre concreto quando viene chiamato in causa: dopo 8 giornate è il miglior tiratore da tre della squadra col 43%, il giocatore che recupera più palloni (1.6 di media) ma anche quello che ne perde di meno (4 in tutto) sino ad ora: "Fin dal primo giorno che sono arrivato qui, coach Leka mi ha motivato moltissimo – racconta Alessandro –, perciò ad ogni allenamento ed ad ogni partita cerco di cavalcare quest’entusiasmo e ricambiare la fiducia che mi è stata data".

Elisabetta Ferri