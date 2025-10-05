La Vuelle fa tornare il sorriso ai suoi tifosi: partita senza storia contro Ruvo di Puglia

Pesaro 5 ottobre 2025 - La Vuelle fa tornare il sorriso ai suoi tifosi dopo il doloroso tonfo di apertura di stagione contro Livorno. Vince contro Ruvo di Puglia per 86 a 71 una gara che non ha mai avuto storia anche perché la formazione pugliese è quella della promozione dalla serie B alla serie A2 con l'aggiunta di due americani che non sono nemmeno dei fenomeni.

Per la formazione di Leka fondamentalmente una gara di discesa libera e a dare la prima scossa all'incontro è stato il play Felder con una bomba ed un arresto e tiro. Il primo strappo del match con Rajola che non sapeva dove mettere le mani per cercare di arginare i pesaresi. Significativo questo dato: dopo 4 minuti di gioco la formazione ospite aveva messo a segno 5 punti che sono diventati 8 alla fine del primo tempo: oltre 4 minuti senza segnare un canestro. Prima di andare a riposo la Vuelle aveva raggiunto i 29 punti di vantaggio per cui si sono allentate un po' tutte le tensioni e dalla mischia è uscito bene anche Trucchetti con un paio di conclusioni.

Nei momenti che la gara ha avuto un senso, il dominio sotto i canestri della formazione di Leka è stato completo anche se alla fine i pugliesi hanno chiuso con un rimbalzo in più rispetto ai biancorossi. La vera novità di questo match sotto il profilo tattico, dopo la Caporetto contro Livorno è stato per alcuni minuti l'impiego di due centri e cioè Miniotas in accoppiata con De Laurentiis. Ed ha anche avuto il battesimo del fuoco il giovane Fainke che ha chiuso con 4 punti. In questo contesto bene Miniotas che ha fatto vedere un po' di tecnica chiudendo con 8 su 11 da sotto ed alcune conclusioni fatte in semigancio. Un brodino caldo per la formazione di Leka anche perché in vista ci sono tre trasferte difficili: mercoledì la Vuelle viaggia verso Roseto dove ritrova un vecchio figlio della scuola pesarese e cioè Cinciarini e nel mezzo viaggia anche a Bologna per incontrare la Fortitudo in un test che potrà dire molte più verità rispetto a queste due gare d'esordio dove la Vuelle ha fatto vedere prima l'inferno e poi il paradiso. Ma i due film sono stati decisi dalle formazione avversarie.