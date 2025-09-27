La Vuelle ha scelto il suo capitano: Bucarelli

La notizia era nell’aria, visto il piglio da leader che aveva dimostrato a tutti nelle amichevoli precampionato e finalmente è diventato ufficiale. Con un comunicato stampa la Victoria Libertas ratifica la nomina a capitano della squadra, per la stagione 2025-2026 di Lorenzo Bucarelli. Il DS Nicola Egidio commenta così nella nota apparsa ieri su tutti i canali della società: "Assegniamo questa prestigiosa carica a Lorenzo Bucarelli; riteniamo sia nel momento giusto della sua carriera per ricoprire un ruolo di tale importanza. Lorenzo già nella passata stagione si è distinto per senso di responsabilità e attaccamento al Club".

Ed ecco il commento del neo-capitano, per tutti, il "Buca": "E’ con grande onore che accolgo la nomina di capitano di questa storica Società. L’obiettivo è quello di essere un punto di riferimento non solo per i miei compagni, ma anche per il Club e la piazza." Oltre ad essere uno dei reduci della passata stagione (assieme a De Laurentiis e Maretto), Bucarelli nel travagliato scorso campionato è stato uno dei pochi ad aver sempre tenuto la barra dritta. Spiro Leka addirittura, per mancanza di alternative, gli aveva affidato le redini della squadra nel ruolo cruciale di playmaker e lui, che fa della duttilità una delle sue caratteristiche principali, ne è uscito a testa altissima, guidando la squadra fuori dalle secche della zona Play Out e traghettandola sino ai Play In, persi poi al secondo turno contro la Fortitudo Bologna.

Una nominata che non stupisce dunque, nonostante siano presenti altri senatori in squadra (come il cavallo di ritorno e già capitano nell’ultima sfortunata stagione in serie A Tambone e lo stesso De Laurentiis), perché in campo nelle prime uscite di squadra, il "Buca" è sempre apparso il primo a incitare i compagni in campo e spronarli in ogni zona del campo, fungendo da prolungamento naturale sul parquet dei dettami che arrivano dalla panchina. Un guerriero abituato a non mollare mai, il toscano cresciuto tra Siena e la Stella Azzurra Roma, ed è proprio ciò che occorre per rappresentare la squadra di una città storica del basket come Pesaro.

Attraverso la storia tanti sono i capitani che hanno segnato le gesta della Vuelle. Su tutti Walter Magnifico, l’indimenticato capitano dei due scudetti (1988 e 1990); Amos Benevelli, il capitano del primo trofeo biancorosso (Coppa delle Coppe 1983), il "gaucho" Silvio Gigena, capitano della Scavolini di Alphonso Ford prima e Charlie Smith dopo (2004 e 2005); infine Simone Flamini, capitano dell’ultima vera grande Victoria Libertas (2012), quella della semifinale scudetto di Daniel Hackett, Jumaine Jones, James White e Ricky Hickman.

Sul fronte squadra si registra finalmente una settimana a ranghi completi per Leka e il suo staff. Anche De Laurentiis ha ripreso ad allenarsi regolarmente e a meno di imprevisti, sarà nei 12 che scenderanno in campo martedì 30 settembre contro Livorno, altra piazza storica del basket che arriverà alla Vitrifrigo Arena "scortata" da almeno un centinaio di tifosi pronti a sostenere i propri giocatori.