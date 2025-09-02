La Vuelle richiama Fainke e aggiunge stazza

Oggi parte la campagna abbonamenti con la prima fase, quella della prelazione riservata a chi era già in possesso della tessera nella passata stagione. L’Hotel Clipper aprirà i battenti alle 10.30 fino all’ora di pranzo (le 13.30), per riaprire poi alle 16.30, con un orario allungato sino alle 20, ideale per chi esce tardi dal lavoro. Sarà interessante misurare la febbre dei tifosi, con la squadra che aspetta ancora di inserire l’ultimo pezzo, il secondo straniero.

Già perché il penultimo, il lungo italiano, è arrivato ed è stato avvistato mentre camminava ieri pomeriggio nel centro di Pesaro, posto che ben conosce. Il suo ritorno, infatti, era nell’aria: verrà ufficializzato in giornata l’ingaggio di Elhadji Fainke, nativo del Mali ma con formazione italiana, completata proprio nel settore giovanile della Vuelle. Classe 2005, alto 2.03, atletismo da vendere ma esperienza tutta da fare tra i senior, visto che l’anno scorso faceva parte del roster della Unahotels Reggio Emilia con cui si è allenato duro ma ha giocato in tutto 22’.

Sarà sicuramente cresciuto dato che anche quest’anno era aggregato a una formazione del piano di sopra, Napoli, ma il richiamo di Pesaro, che gli promette lo spazio che in serie A avrebbe faticato a conquistare, ha avuto la meglio.

D’ora in poi anche le amichevoli, disputate finora a ranghi largamente incompleti, daranno più indicazioni con una rotazione decente dei lunghi. Finora, ogni volta che la Vuelle è scesa in campo in pre-campionato mancavano quattro elementi: a Riccione erano ai box Maretto e De Laurentiis, mentre a Rimini è rientrato Rino ma era fuori Bertini. Coach Spiro Leka ne ha approfittato per dare largo spazio ai giovani del vivaio, ottenendo in qualche caso delle risposte lusinghiere, come nel caso di Panichi, o comunque dignitose da parte di Sakine contro lunghi molto esperti, ma anche Reginato se l’è cavata bene.

In questa settimana Bucarelli e compagni sono attesi da altri due impegni amichevoli: venerdì prossimo la Vuelle sarà impegnata a Mestre contro la Reyer Venezia in uno scontro proibitivo, vista la differenza fra le due realtà, mentre domenica 7 tornerà in provincia, al palazzetto di Fermignano, dove affronterà la Sebastiani Rieti.

Intanto, il mercato in uscita è vicino a registrare l’addio di Matteo Imbrò, che ha avuto una richiesta concreta da Roseto, alle prese con l’infortunio del play Giordano Durante (sospetta lesione dei legamenti crociati) accaduto sabato scorso durante l’amichevole contro Ruvo di Puglia. In realtà, attorno ad Imbrò si è acceso in queste ore anche l’interesse della Fortitudo Bologna, che già l’anno scorso aveva provato ad inserirlo in organico. Scafati invece, che sembra soddisfatta della chimica mostrata in pre-season, è uscita dai radar.

Intanto è ufficiale il rinvio, a data da destinarsi, della prima di campionato per la convocazione di un giocatore di Bergamo nella Nazionale di 3 contro 3.

Elisabetta Ferri