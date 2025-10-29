La Vuelle ritrova il genio di Kay Felder. Con Pistoia per una vittoria che ridia slancio

Non c’è tregua in questo campionato che propone già un’altra sfida: dopo il rovescio nel derby di Rimini stasera la Vuelle torna tra le mura amiche (palla a due alle 20.30) per ospitare l’Estra Pistoia, una delle formazioni che insegue a quota 8 in classifica e reduce a sua volta da una sconfitta casalinga contro Cremona.

Brucia il ko con la Juvi perché la società toscana aveva chiesto il rinvio del match dopo i tragici fatti costati la vita ad uno degli autisti del pullman che riportava a casa da Rieti i tifosi pistoiesi. Tanto che, per precisa scelta, le due squadre hanno lasciato a terra il pallone nelle prime due azioni del match, seguendo l’invito dello slogan coniato per l’occasione "Fermiamo la palla, ascoltiamo il silenzio", mentre la curva di casa ha abbandonato il palasport dopo il minuto in memoria di Raffaele Marianella.

Entrambe le compagini, perciò, arrivano a questa partita con la voglia di riscattarsi: per Pesaro è più una questione tecnico-tattica, per dimostrare che il filotto di vittorie inanellato prima del 26 ottobre non è arrivato per caso, mentre per Pistoia c’è anche un componente emotiva da non sottovalutare, che potrebbe rappresentare un’ulteriore spinta nel cercare l’aggancio ai biancorossi.

Ma Pesaro è pronta a rimettere nel motore Kay Felder, che da stasera torna a disposizione di coach Leka: l’americano manca dall’8 ottobre, quando s’infortunò nel corso del secondo quarto della trasferta di Roseto. Una partita vinta nonostante la sua uscita anticipata dal campo, che ha regalato alla truppa la fiducia di poter dire la propria anche senza di lui e che in questo mese di ottobre ha concesso responsabilità importanti ai giovani del roster biancorosso.

La sconfitta di Rimini, però, ha dato la sensazione che occorresse cambiare marcia durante una serata che è stata un po’ monocorde per la Vuelle e lo staff tecnico confida che Felder possa farlo, regalando magari soluzioni diverse a un gruppo che ha tante armi da valorizzare al meglio.

"Affrontiamo una squadra quadrata, con un roster molto valido e che ha come caratteristica quella di non mollare mai. Dovremo fare molta attenzione – avverte coach Spiro Leka – sia alla fase di transizione che nel gioco a metà campo, dove Pistoia trova sempre soluzioni con i due Usa e per i lunghi. Sarà necessario imporre il nostro ritmo per riscattarci subito davanti al nostro pubblico".

A dirigere l’incontro saranno Alessandro Costa di Livorno, Marco Marzulli di Pontedera e Vincenzo Agnese di Ischia. Radiocronaca diretta su Radio Incontro e diretta streaming su Lnp Pass, mentre la differita del match sarà trasmessa domani alle 22 su Rossini Tv, al termine della trasmissione "Insieme a canestro".

Elisabetta Ferri