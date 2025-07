La Vuelle riveste biancorosso e punta Moretti

Venerdì, con la presentazione ufficiale di Alessandro Dalla Salda, si apre una nuova pagina per la Vuelle. Che dal 1° luglio ha recuperato i suoi colori storici: il biancorosso campeggia in tutte le pagine social del club dopo che, a fine giugno, si è esaurita la partnership con la Carpegna Prosciutto ed è sparito il giallo, che era il colore dell’azienda brianzola. Nell’attesa che il nuovo amministratore delegato presenti il suo programma, lo staff tecnico sta tessendo le sue trame sul mercato per cercare di cambiare ancora qualcosa nel roster dopo gli ingressi di Tambone e Bertini, con l’intento di rendere la squadra più giovane ed atletica.

Non ha rinunciato la Vuelle a stare sulle tracce di Samuele Moretti, il lungo classe ‘98 che quest’anno ha vestito la maglia di Orzinuovi ed era quindi compagno di Bertini. La dirigenza lombarda, che ha spostato la squadra a Bergamo, per chiudere l’operazione aveva chiesto in cambio Lombardi, ma poi la trattativa si era arenata e pareva chiusa lì. Ora però Bergamo sarebbe tornata all’attacco offrendo un biennale ad Eric e pare che la cosa abbia smosso le acque, per cui nei prossimi giorni si vedrà se lo scambio può andare in porto. Moretti, che è marchigiano, cresciuto nell’Aurora Basket Jesi, quest’anno ha stampato 8.2 punti, 5.2 rimbalzi e 1.7 assist di media giocando quasi 21’ di media. Non arriva a due metri, ma è un duro che copre bene anche il ruolo di 5 - nel 2019, a 21 anni, è stato il miglior rimbalzista dell’intera serie B - per cui questo potrebbe cambiare l’orientamento dello staff tecnico, che potrebbe valutare di andare a prendere un 4 americano e mettergli Zanotti alle spalle come cambio, mentre Moretti e De Laurentiis potrebbero dividersi i minuti nello spot di centro. Così nel reparto dei lunghi rimarrebbe ancora l’esperienza, che serve sempre, ma entrerebbe pure un pizzico in più di gioventù e di freschezza che l’anno scorso è mancata, soprattutto quando Rino ha cominciato ad accusare gli acciacchi ed era praticamente l’unico pivot di ruolo del pacchetto.

Quanto ad Antonio Sabatino, valutato come sesto esterno, la trattativa va avanti indipendentemente dall’uscita di Imbrò: se il classe 2000, che quest’anno ha fatto bene ad Avellino, approderà alla Vuelle, è chiaro che uno tra gli esterni sarà di troppo. Per cui se il capitano di questa stagione non avrà trovato ancora una collocazione (l’ultimo interessamento per Imbrò arriva da Roseto) si andrà a transare il contratto che pesa come un macigno sul budget. Intanto sul mercato dell’A2 si registra ancora qualche affare: in queste ore l’acquisto più significativo è quello di Forlì, che ha firmato Simone Pepe, reduce dai playoff con Udine che però non l’ha portato con sé al piano di sopra. Mentre fa scalpore la voce che vorrebbe Milano interessata a Leonardo Totè: per l’ex Vuelle, che fra pochi giorni compirà 28 anni, sarebbe davvero un up-grade importantissimo nella sua carriera.

Elisabetta Ferri