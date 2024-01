L’a1 femminile. Geas e Brescia perfette e vincenti. Ma è crisi Sanga

È arrivata l’impresa del Geas Sesto San Giovanni che ha superato al PalaCarzaniga la corazzata Famila Schio 75-70 con una clamorosa rimonta conclusa nel quarto periodo dopo il -17 di metà terzo periodo. Praticamente perfetta la prova sotto le plance di Tinara Moore con 27 punti e 8 rimbalzi, ma è stata anche l’occasione per rivedere 5 minuti in campo, praticamente da inizio stagione, anche Ana-Marjia Begic. Panzera è stata decisiva nella rimonta, non solo con i suoi 13 punti, ma soprattutto con i suoi 5 recuperi e 4 assist. Soddisfatta coachZanotti: "Dobbiamo apprezzare la nostra grande difesa, di gran lunga la cosa migliore che abbiamo messo in mostra, per la quale io credo l’aggressività di Bestagno sia stata la scintilla. Ho chiesto alle ragazze di lavorare sulla responsabilità individuale difensiva e loro hanno risposto con tante palle rubate e contropiedi, sono molto soddisfatta della prova".

Il successo è arrivato anche per Brescia che ha espugnato nettamente il campo di Faenza per 70-86. Ben 5 giocatrici in doppia cifra guidate da Tassinari autrice di 18 punti con 6/9 da 3 punti e 5 assist, ma tutta la squadra ha fatto la differenza dall’arco dei 6.75 con un 16/30 che ha fatto la differenza. Continua invece la crisi di risultato del Repower Sanga Milano che viene battuta a domicilio da San Martino di Lupari con un pesante 63-96 con l’esordio in campionato della francese Turmel da 11 punti. "Questa partita rappresenta un passo indietro rispetto al trend di miglioramento visto nelle ultime settimane" dice coach Franz Pinotti. Sandro Pugliese