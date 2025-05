L’accordo. Giovani: Pistoia Basket Junior. Sinergia con il Dany Quarrata

Il Pistoia Basket Junior e il Dany Basket insieme per uniscono le forze per dare un futuro al settore giovanile, offrendo ai ragazzi un ambiente serio, stimolante e capace di prepararli al meglio per il basket e per la vita. E’ questa, in sintesi l’idea che ha portato le due società ad unirsi e dare vita ad un progetto importante per il settore giovanile. Di durata quinquennale, l’idea nasce dalla volontà condivisa di creare un percorso tecnico e organizzativo solido e strutturato, incentrato sulla valorizzazione del settore giovanile e sul rafforzamento delle sinergie tra le due realtà. Gli obiettivi sono quelli di costruire un modello condiviso di sviluppo tecnico strutturato e guidato da figure qualificate e riconosciute. Gestire in maniera congiunta risorse e investimenti per ottimizzare i costi e rafforzare la sostenibilità del progetto. Rendere stabili e chiare le responsabilità operative, valorizzando le competenze presenti in entrambe le società e definendo i ruoli in modo complementare.

In questa prima fase Cristiano Biagini assumerà il ruolo tecnico di coordinamento, con l’obiettivo di garantire continuità, visione e qualità nel lavoro di campo mentre Marco Nannini quello di direttore sportivo affiancando la guida tecnica, curando le relazioni istituzionali e assicurando il rispetto degli obiettivi organizzativi condivisi. "Con il presidente Giuntini – dice Stefano Della Rosa presidente del Pistoia Basket Junior - è tanto tempo che parliamo e oggi possiamo annunciare il varo di questo accordo. Vogliamo partire dal basso, già dall’ultimo anno di Minibasket, ovviamente i conti devono tornare alla fine ma sono convinto che tutto andrà avanti per il meglio". "Si tratta di un accordo davvero importante perché si basa sulla condivisione e sullo sviluppo di un progetto tecnico, ma non solo – dice Gino Giuntini presidente del Dany Basket - Come Consorzio Leonardo, stiamo lavorando anche sulla gestione degli impianti sportivi: il PalaMelo di Quarrata, il palazzetto di Casalguidi e il PalaBertolazzi di Montale. Questi impianti ci daranno modo di organizzare gli spazi con il Pistoia Basket Junior per sviluppare un’attività giovanile di livello".