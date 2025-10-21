L’agguato mortale all’autista dei pistoiesi. Partite senza i tifosi a Rieti fino alla chiusura delle indagini

Al termine del Consiglio federale straordinario convocato ieri dopo i tragici fatti che hanno causato la morte dell’autista del pullman dei tifosi di Pistoia, l’Ufficio della Procura federale ha aperto un fascicolo chiedendo al Tribunale federale che, fino al termine delle indagini, assuma in via d’urgenza il provvedimento cautelare di far disputare le gare casalinghe di Rieti a porte chiuse. Inoltre, è stato annullato lo scrimmage in programma domani a Roma tra la Nazionale e la Sebastiani. Per commemorare Raffaele Marianella, il presidente Petrucci ha disposto un minuto di silenzio per tutte le gare della settimana in ogni campionato. Intanto, la Vuelle esprime le più sentite condoglianze alla famiglia dell‘autista deceduto a seguito dell’attacco ai danni del pullman con a bordo i tifosi di Pistoia di ritorno dalla trasferta di Rieti: "In questo momento di profondo dolore tutta la nostra società si stringe vicina al Pistoia Basket 2000 – dice il comunicato della Vuelle –. Condanniamo ogni forma di violenza".