L’altro anticipo. Brescia, con Trento obiettivo convincere. Tegola per Cotelli:. Fuori CJ Massinburg
BASKET La Germani Brescia, dopo il successo all’esordio con Treviso, torna in campo con l’obiettivo di convincere. La vittoria esterna della...
BASKET
La Germani Brescia, dopo il successo all’esordio con Treviso, torna in campo con l’obiettivo di convincere. La vittoria esterna della prima giornata ha portato i due punti, ma non ha pienamente soddisfatto coach Matteo Cotelli, che oggi (ore 20, PalaLeonessa A2A) affronta una Dolomiti Energia Trentino in fiducia dopo i successi con Cantù e in EuroCup sul campo del Buducnost. C’è una pessima notizia in casa brescia: out CJ Massinburg, ad assottigliare le rotazioni. "La Dolomiti Energia Trentino è una squadra di assoluto valore e in grado di compiere prestazioni importanti, come dimostrano il successo contro Cantù e quello in Eurocup col Buducnost in trasferta. Trento presenta un’identità di gioco molto definita e hanno dalla loro parte grandissimo entusiasmo" dichiara Cotelli. Che punta su un approccio importante: "Noi dovremo essere bravi a gestire il ritmo di gioco degli avversari, cercando di limitare il pacchetto esterni, principali creatori di gioco per Trento, come accaduto nel secondo tempo della semifinale di Supercoppa a Milano".
