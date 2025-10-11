L’altro anticipo. Brescia, con Trento obiettivo convincere. Tegola per Cotelli:. Fuori CJ Massinburg

BASKET

La Germani Brescia, dopo il successo all’esordio con Treviso, torna in campo con l’obiettivo di convincere. La vittoria esterna della prima giornata ha portato i due punti, ma non ha pienamente soddisfatto coach Matteo Cotelli, che oggi (ore 20, PalaLeonessa A2A) affronta una Dolomiti Energia Trentino in fiducia dopo i successi con Cantù e in EuroCup sul campo del Buducnost. C’è una pessima notizia in casa brescia: out CJ Massinburg, ad assottigliare le rotazioni. "La Dolomiti Energia Trentino è una squadra di assoluto valore e in grado di compiere prestazioni importanti, come dimostrano il successo contro Cantù e quello in Eurocup col Buducnost in trasferta. Trento presenta un’identità di gioco molto definita e hanno dalla loro parte grandissimo entusiasmo" dichiara Cotelli. Che punta su un approccio importante: "Noi dovremo essere bravi a gestire il ritmo di gioco degli avversari, cercando di limitare il pacchetto esterni, principali creatori di gioco per Trento, come accaduto nel secondo tempo della semifinale di Supercoppa a Milano".

A.L.M.