L’anticipo. Brescia lotta con i denti ma alla fine si arrende. Trento si prende la scena

Primo ko stagionale per le Germani Brescia. Trento passa al PalaLeonessa confermando il suo ottimo stato di forma. Una gara che cambia ritmo nel secondo quarto per gli uomini di Alessandro Magro, sorpresi dalla mira da 3 della Trento dell’ex Olimpia e Varese Galbiati, trascinata dal solito Grazulis e da un Alviti sempre più performante. Gabriel prova a riaccendere la squadra con la tripla del -6 a poco meno di tre minuti dalla fine, Della Valle appoggia a 2.06 il -4 risvegliando il PalalLeonessa. Qui Hubb, già killer di Varese una settimana fa, trova la tripla della risposta, e dopo l’errore di Semaj Christon (azione troppo improvvisata) il quinto fallo di Gabriel su Baldwin chiude i conti. Parlano i numeri. Brescia si ferma ad un 516 dall’arco contro il 1632 di Trento. Bene Chrisrton, con 20 punti, 4 assist un plusminus di +2 in trenta minuti giocatori in una gara persa di 8. Benino Della Valle, 16 punti ma con un insolito 01 dall’arco che certifica il predominio offensivo sugli esterni degli ospiti.

GERMANI BRESCIA-DOLOMITI ENERGIA TRENTO 82-90 (21-17, 23-29, 17-26, 21-18)

Alessandro Luigi Maggi