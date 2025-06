Laura Mengucci nell’Italia over 50, Cinzia Fortunati e Stefania Spadoni. Tra gli uomini Gallucci. Tre senigalliesi in gara ai mondiali di Maxi Basket. Da venerdì 27 giugno al 6 luglio in Svizzera

Ci saranno ben tre senigalliesi ed un giocatore che senigalliese non è ma sulla Spiaggia di Velluto ha lasciato un ricordo indelebile, ai Mondiali di MaxiBasket previsti in Svizzera da domani, venerdì 27 giugno, al 6 luglio. Si giocherà a Lugano, Bellinzona, Locarno. Si tratta di Laura Mengucci che sarà nell’Italia Over 50: lo scorso anno a Pesaro ha vinto il bronzo agli Europei; di Cinzia Fortunati e Stefania Spadoni che saranno nell’Over 60, con Fortunati che due anni fa ha vinto l’oro agli Europei. E poi, tra gli uomini, l’intramontabile Antonio Gallucci: anconetano, ex presidente dell’Aurora Jesi in serie A, da giocatore fu un tiratore leggendario a Senigallia negli anni Ottanta-Novanta e pur andando verso i 70 anni continua a fare canestro: sarà nell’Over 65 con cui lo scorso anno è stato argento agli Europei di Pesaro. Il MaxiBasket è la pallacanestro davvero per tutte e tutti: l’amore per lo sport senza limiti temporali, dove l’età non conta, conta solo la passione. Un gruppo di giocatori che tornano in campo e ricominciano da un arrugginito, ma sempre valido, terzo tempo, e che prosegue sull’onda dell’emozioni che provi nel condividere la gioia per essere tornato a giocare con i tuoi vecchi amici. Le squadre sono composte da ex giocatori e allenatori di tutte le serie e categorie, che hanno calcato parquet importanti e non. I Mondiali nel Canton Ticino del 2025 vedranno la presenza di circa 400 squadre (6000 atleti) provenienti da ogni angolo del mondo. Sarà la 17° edizione. "É sempre una emozione grandissima - sottolinea Laura Mangucci che da anni ormai fa parte delle Golden Players Italia - Ogni volta è bellissimo giocare contro squadre che provengono da tutto il mondo: Venezuela, Perù, Messico, Giappone, Cina, Lituania, Francia, Spagna. Un vero scambio culturale e sportivo che unisce i valori dello sport a quelli dell’ amicizia".

Andrea Pongetti