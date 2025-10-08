L’avversaria: gli ex sono ben tre, c’è anche Danilo Petrovic. Il 42enne Daniele Cinciarini ancora sulla strada di Pesaro

Dopo cinque anni di assenza, il ritorno di Roseto in serie A2 è stato festeggiato con grande entusiasmo dalla bollente piazza abruzzese. Dopo la promozione, ottenuta con un percorso netto nei playoff di serie B, la società ha cambiato parecchio, confermando solo tre pedine e affidando la panchina ad un coach esperto come Alex Finelli. La Liofilchem (azienda che opera nel settore della microbiologia clinica ed industriale) ha poi messo in fila una serie di acquisti per adeguare l’organico alla categoria: Tra i ragazzi rimasti c’è il pivot bielorusso (ma di formazione italiana) Kiryl Tsetserukou, che copre le spalle a Jalen Cannon, l’ala pivot ormai in Italia da diverse stagioni, ma col quale può anche giocare insieme quando l’americano si sposta nello spot di n.4; il secondo confermato è l’ala Alessio Donadoni, mentre il terzo era il play Giordano Durante che però si è infortunato in pre-season venendo rimpiazzato dal 25enne casertano Antonino Sabatino, dopo il tentativo andato a vuoto con Imbrò. Sabatino, che aveva fatto bene ad Avellino, funge da cambio dell’altro americano Justin Robinson, ben conosciuto a Pesaro che ha subito preso in mano la leadership del gruppo con prestazioni importanti. Intrigante il suo duello con Kay Felder, vista la taglia simile: probabile che si giocherà perciò ad alti ritmi.

Nello spot di guardia, Roseto è andata sul sicuro con il veteranissimo Daniele Cinciarini che si è presentato subito alla grande: divide il ruolo con il classe 2000 Alex Sperduto, il primo acquisto sul mercato estivo, prelevato da Cento dove aveva tenuto cifre discrete. Nel ruolo di n.3, forse il punto debole della squadra, troviamo il grintoso Donadoni e l’ex Ruvo di Puglia Marco Timperi, che ha sostituito Italiano, tagliato in corso d’opera; mentre le ali forti sono l’ex Vuelle Danilo Petrovic e Aristide Landi, due specialisti della categoria. Curiosità, Federico Lestini, appese le scarpe al chiodo, si è subito riciclato nel ruolo di team manager. La stagione di Roseto è iniziata alla grande il 21 settembre scorso con la vittoria casalinga contro la Fortitudo (86-82), che ha visto protagonista il pesarese Daniele Cinciarini, top scorer dell’incontro con 19 punti (con 7/9 al tiro). Successivamente, Roseto è caduta in trasferta prima a Mestre (101-91) sotto i colpi di Keshawn Curry (35p) e poi a Bergamo, nonostante i 29 punti messi a referto da Justin Robinson. Prevedibile che il ritorno tra le mura amiche, per di più in una sfida carica di rivalità come quella con Pesaro, caricherà a mille il pubblico rosetano perciò sotto il profilo emotivo bisognerà avere nervi saldi e sangue freddo.

e.f.