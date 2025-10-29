L’avversaria: parla il vice coach di Pistoia Civinini. "Un dettaglio farà la differenza: dobbiamo giocare di squadra»

Un’avversaria ostica Pistoia: 4 partite vinte e 3 perse sin qui, con un attacco prolifico che viaggia a 83 punti di media, trainato da un’accoppiata americana molto consistente formata da Jazz Johnson, play-guardia che conosce a menadito l’A2 e segna 18 punti a sera, e Seneca Knight, volto nuovo per questa lega, guardia-ala di 25 anni, che ha la stessa media punti del connazionale e tira col 44% da tre. Tra i veterani più solidi del gruppo ci sono Saccaggi, Campogrande, Magro e l’ex Zanotti, ma danno affidabilità a coach Dalla Rosa anche giovani come il 2004 Filippo Gallo che produce 8.4 punti a partita. Da non sottovalutare il pesarese Nicolas Alessandrini, classe 2001, cresciuto nel vivaio biancorosso, che si sta ben comportando e sfiora la doppia cifra (9.6 punti).

"Le insidie di questa partita sono tante, a partire dal campo: Pesaro è una piazza importante, un pezzo di storia della pallacanestro italiana – dice l’assistant coach di Pistoia Luca Civinini –. Affrontiamo una squadra con ottime individualità e giocatori esperti come Bucarelli, Tambone, Miniotas, e giovani altrettanto importanti come Maretto e Trucchetti. Una squadra ben allestita, che ci darà grande filo da torcere. Noi dobbiamo giocare senza frenesia: abbiamo già dimostrato, in questo avvio di stagione, che i nostri ragazzi sono bravi a giocare di squadra e questo sarà un dettaglio determinante. Inoltre, siamo in mezzo ad una settimana con tre partite e tanti aspetti da gestire, da quelli fisici e tecnici fino all’ambito psicologico. Quello che, a cose normali, fai negli allenamenti di una settimana intera lo devi concentrare in una seduta sola, con il resto che è contorno con meeting, video, riunioni e l’aggiunta, in questa circostanza, anche del viaggio. Il tutto sapendo che la settimana che si chiuderà col match di domenica contro la Fortitudo in casa nostra".

e.f.