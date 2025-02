L’avversario. Jarvis Williams, lo stakanovista: il più utilizzato dell’A2

Dopo il match casalingo di domenica rinviato, la Carpegna Prosciutto torna in campo questa sera per aprire la 30ª giornata di campionato; ad ospitare i ragazzi di coach Leka sarà il Gruppo Mascio Orzinuovi al Pala Bertocchi. La formazione lombarda è allenata da coach Franco Ciani, arrivato in estate su questa panchina dopo un’esperienza biennale a Torino; lo scorso 18 dicembre tuttavia è stato esonerato a sorpresa dopo la vittoria in casa contro la Libertas Livorno (con un record di otto vittorie e otto sconfitte).

Subentrato Simone Bianchi, Orzinuovi vince subito la prima contro Cividale ma poi cade in una striscia di sei sconfitte consecutive che forzano la dirigenza a richiamare coach Ciani. Prima di questa sfida però la rotta non è stata invertita, essendo arrivata a dieci la striscia negativa di risultati. In cabina di regia dirige l’orchestra Stefano Bossi, tornato a Orzinuovi dopo l’esperienza molto positiva nell’annata 2019-20 dove vinse il premio di giocatore più migliorato del campionato di A2, facendo registrare un record di 14 assist in una singola partita. Arrivato anche lui a stagione in corso, proveniente a Trieste, dopo un bell’inizio nelle ultime gare è calato notevolmente al tiro (6/24 da tre punti nelle ultime quattro, pari al 25%). Accanto a lui nel ruolo di guardia titolare viene schierato Alessandro Bertini (5.9 punti di media), per far uscire dalla panchina il neo arrivato Gerel David Simmons. Chiamato al posto dell’infortunato Jazz Johnson, è sceso in campo nelle ultime due partite segnando 14 punti di media.

Salendo di centimetri, Orzinuovi dispone di un’ottima struttura fisica, potendo schierare contemporaneamente in quintetto tre pedine oltre i due metri di altezza; oltre all’imprescindibile Jarvis Williams (37 minuti di media in campo, il più utilizzato di tutto il torneo), Cosimo Costi e Tommaso Guariglia sono gli altri due che compongono lo starting five. Guariglia è un giocatore interno, autore di quasi 8 punti di media e 5 rimbalzi, mentre Cosimo Costi con un buon tiro da tre punti (37% in stagione) offre l’opportunità di aprire il campo. Il giocatore più pericoloso del Gruppo Mascio è però chiaramente Jarvis Williams, che sta viaggiando a 17.3 punti e 8.3 rimbalzi di media, quinto in campionato in quest’ultima voce; all’andata prese ben sette rimbalzi offensivi perciò dal limitare questo suo punto di forza passa un bel pezzo della partita di questa sera.

Dalla panchina infine sono due gli elementi su cui avere un occhio di riguardo: Samuele Moretti, un’ala-centro non molto alta, 197 cm, ma estremamente dinamica in difesa e a rimbalzo (5.3 di media), e Andrea Loro, classe 2003 alla prima esperienza in serie A2. Pur non avendo molto spazio, ad ogni ingresso produce ottimi risultati, sfruttando il tanto atletismo a sua disposizione.

Leonardo Selvatici