LBA Finals 2025: Virtus Bologna sfida Brescia per il titolo

Scattano giovedì 12 giugno, alle 20.30, le LBA Finals 2025. Si parte alla Segafredo Arena, con gara-2 il 14. Poi i consueti due giorni di stop prima della trasferta verso il Palaleonessa, in data martedì 17. Eventuale gara-4 il 19 sempre in Lombardia, la "bella" il 22 a Bologna. E’ un confronto ovviamente senza precedenti, visto che per la squadra lombarda è la prima finale scudetto della storia. Ad oggi il più grande risultato della fu Leonessa è datato 2023, quando proprio contro la Virtus Bologna Amedeo Della Valle e compagni vinsero le Final Eight di Coppa Italia a Torino.

Peppe Poeta, al primo anno da capoallenatore, non ha precedenti neanche da giocatore in una finale (ha vinto una Coppa Italia con Torino, proprio contro Brescia), Dusko Ivanovic è alla stagione d’esordio in Italia ma ha vinto tre titoli in Svizzera, uno in Francia, e tre in Spagna, l’ultimo nel 2020 con Achille Polonara in campo (Baskonia).

Dopo quattro anni non sarà in campo l’Olimpia Milano, titolare degli ultimi tre Scudetti, la Virtus Bologna è alla quinta apparizione di fila, anche se ha alzato il trofeo solo nel 2021, dopo il clamoroso 4-0 ai biancorossi. Punta all’alloro numero 17. In campo la Virtus Bologna porta un titolo NBA con Marco Belinelli, due EuroLeague con Daniel Hackett e Will Clyburn, e gli scudetti dello stesso ex Siena, di Alessandro Pajola e Marco Belinelli.

Nelle fila di Brescia Amedeo Della Valle torna in finale dopo le esperienze sfortunate con la Pallacanestro Reggiana, mentre Miro Bilan e Jason Burnell ci sono andati vicinissimo con la Dinamo Sassari nel 2019 all’ultimo atto contro la Reyer Venezia. Da giovedì si scriverà una nuova storia.