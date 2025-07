Le due bolognesi, protagoniste nel bronzo agli Europei, saranno premiate l’11 luglio in Comune. Turrita d’Argento a Santucci e André

Il bronzo con la nazionale italiana femminile di basket, tornata a medaglia da Brno 1995, e adesso la celebrazione nella città in cui sono nate e cresciute. Venerdì 11 luglio, nella sala Rossa di Palazzo d’Accursio, il sindaco Matteo Lepore consegnerà la Turrita d’Argento alle cestiste bolognesi Olbis Andrè e Mariella Santucci. Le tre sfide al PalaDozza, nella loro Bologna, poi l’atto finale e l’apoteosi al Pireo in Grecia con la vittoria su Turchia, l’amara sconfitta in semifinale con Brescia e infine la vittoria con la Francia che è valsa il bronzo Andrè e Santucci hanno coronato un Fiba EuroBasket Women da grandi protagoniste.

La Turrita d’Argento verrà consegnata alle due atlete, non solo per il podio continentale, ma anche per il cammino fatto di passione e spirito di squadra, di questi anni di attività. Mariella Santucci, ventotto anni bolognese cresciuta nel vivaio della Magika Castel San Pietro, ha vinto uno scudetto e una Supercoppa con Venezia suo attuale squadra. Olbis Andrè ha fatto il percorso inverso: nata a Castel San Pietro, un anno in meno della compagna, cresciuta nella Libertas Bologna ha poi vinto 3 scudetti e 3 Coppe Italia a Schio, e 4 Supercoppe italiane, 3 con Schio e una con la Virtus Bologna, l’unico titolo vinto dalle V Nere femminile. Diverse ma unite dalla grandissima passione che le ha portate ad essere due atlete straordinarie, due esempi da seguire per le tante giovani cestiste che sognano di seguire le loro orme.

Filippo Mazzoni