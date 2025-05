Le due Livorno del basket, un derby lungo un secolo

Il compianto Alberto Bucci ha allenato la Libertas Livorno dal 1985 al 1989. Quasi contemporaneamente Mauro Di Vincenzo occupò la panchina della Pallacanestro Livorno, soprannominata Pielle da chi frequenta la Terrazza Mascagni, uno dei luoghi più belli della città livornese. I due erano nati a Bologna, e durante il loro percorso formativo avevano stretto una forte amicizia, eppure non si fecero mai vedere insieme nel capoluogo toscano. I tifosi delle rispettive realtà non avrebbero mai tollerato che il loro coach avesse dei momenti conviviali con quelli che venivano considerati i peggiori avversari sportivi. Una rivalità fortissima che si esprimeva anche nelle migliaia di spettatori che spesso accompagnavano i derby cittadini e siccome allora i sindaci non venivano scelti dagli elettori ma venivano nominati dai consigli comunali, l’inquilino del Palazzo Comunale se ne guardava bene dal dichiararsi tifoso della Libertas e della Pielle, citate in questo ordine solo per non mancare di rispetto all’alfabeto.

Questa rivalità è stata approfonditamente descritta nella docuserie “Livorno a due” che arriverà, dopo la distribuzione al cinema, dal prossimo 6 giugno su Prime Video. Diretta dal regista Silvio Laccetti, e scritta insieme al giornalista Stefano Blois, questa ricostruzione storica è prodotta dalla Montalo Production e si articola in cinque puntate da 70 minuti. Ogni episodio copre una decade del basket italiano a partire dalla cronaca della stagione 2023-2024, che ha visto le due squadre protagoniste nella corsa verso la promozione in Serie A2. “Abbiamo vissuto la passione che i livornesi hanno per lo sport in generale e per il basket, vivendo per più di tre mesi nella loro città – sono le parole di Laccetti -. La loro passione ed il modo in cui la vivono, era la parte fondamentale per il nostro racconto e così si è dimostrata”.

Un viaggio che abbraccia quasi un secolo di storia, dagli anni ’30 fino ai giorni nostri esplorando i momenti più iconici, come le sfide memorabili e le vicende buie che hanno segnato gli alti e i bassi della storia cestistica livornese. Un ruolo fondamentale riveste nella serie la musica. La colonna sonora, intitolata appunto “Livorno a Due”, di Pianista Indie, scritta da Fabio Falcone e Silvio Laccetti, è stata interpretata in due versioni differenti da Laura Laccetti e Pianista Indie. Nelle 5 settimane di programmazione al cinema 4 Mori di Livorno, sono stati più di 6mila gli spettatori.