Le grandi manovre. Herons, già cinque conferme. La T Tecnica Gema, torna Niccolai

Sale a cinque il conto dei reduci dell’ultima interminabile stagione (54 partite disputate) che ai nastri di partenza della nuova Serie B Nazionale vestiranno nuovamente il rossoblù della Fabo Herons Montecatini: dopo quelle di Sgobba e Benites, i quali affronteranno il loro terzo campionato consecutivo alla corte di Federico Barsotti, nel weekend appena trascorso il club di Andrea Luchi ha ufficializzato anche le conferme di capitan Nicola Natali, di Daniele Dell’Uomo e di Nicola Mastrangelo.

Tutte permanenze non scontate, per motivi diversi: quella del figlio di Gino per una questione meramente anagrafica, visto che l’ex Varese e Forlì compirà 37 anni il 1 settembre prossimo, nel caso di Dell’Uomo il rendimento dell’ultima annata, alquanto discontinuo e distante dai livelli di quelle precedenti, non ha evidentemente scalfito la volontà della dirigenza termale di continuare il rapporto con la guardia calabrese, mentre delle tre la conferma più sorprendente è quella di Nicola Mastrangelo, reduce da una stagione con sole 17 apparizioni all’attivo a causa di una serie incredibile di infortuni.

Decisivo in questo caso è stato il ruolo di coach Federico Barsotti, che ha sempre considerato l’esterno ferrarese ideale per il suo assetto tattico. Mastrangelo rischia dunque di diventare l’unico degli acquisti dello scorso anno di casa Herons ad essere confermato, perché oltre a Trapani gli "aironi" hanno salutato anche Alessandro Paesano, arrivato nel febbraio scorso nell’ambito dello scambio con Klyuchnyk, e si preparano a fare lo stesso con il lituano Tautvydas Kupstas, anche perché c’è da far spazio ad un’infornata di esterni pronti a sbarcare in rossoblù: secondo i rumors di radio-mercato, infatti, la società montecatinese starebbe trattando un ’mister X’ comunitario che andrebbe a far compagnia ai noti Filippo Rossi e Antonello Ricci.

La T Tecnica Gema Montecatini invece il colpo ad effetto l’ha messo a segno nell’area immediatamente antistante il rettangolo di gioco, perché è tutto fatto per il ritorno di Andrea Niccolai nella città delle Terme: il golden boy della pallacanestro termale dopo un anno e mezzo più che positivo sulla panchina della Ristopro Fabriano ricoprirà il ruolo di primo assistente di coach Marco Andreazza.

Completato lo staff tecnico, per quanto riguarda l’organico che i due tecnici avranno a disposizione mancano pochissimi tasselli: uno di questi dovrebbe essere Gianmarco Gulini, play-guardia protagonista della promozione in B Nazionale del Loreto Basket Pesaro, fortemente voluto da Andreazza nei panni di vice-Peroni. Continua nel frattempo la caccia al lungo da affiancare a Strautmanis: Onojaife, centro messosi in luce a Piombino, piace ma su di lui la concorrenza è forte e San Vendemiano è in vantaggio, si valutano anche profili stranieri ma occhio anche all’ex airone Antonio Lorenzetti, in uscita da Ruvo di Puglia.

Filippo Palazzoni