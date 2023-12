Le lombarde in Serie A1. Brixia, esame Sassari per fuggire dai playout

Si accendono questo pomeriggio alle 17 le luci del PalaLeonessa per ospitare la gara della Brixia Basket contro la Dinamo Sassari. Una sfida delicata per le bresciane che ora sono precipitate in zona playout e vogliono uscirne inseguendo proprio le sarde che nelle ultime due giornate hanno vinto due gare superandole di lancio. In realtà, però, Brescia ha appena fatto un’ottima gara contro le campionesse d’Italia in carica di Schio perdendo solo negli ultimi istanti, quindi il momento non è così negativo per la squadra di coach Zanardi. Domani invece alle 18 sarà il turno del Geas Sesto San Giovanni che sarà sul campo dell’E-Work Faenza alla ricerca del ritorno al successo dopo che anch’essa ha perso con una corazzata del campionato come Venezia.

Il problema delle rossonere sono gli infortuni che hanno limitato tantissimo nel corso delle settimane il roster della coach Cinzia Zanotti. Ora sono rimaste ai box solo Dotto e Begic che comunque sono molto importanti nell’economia del gioco delle sestesi. Turno di riposo programmato invece per il Sanga Milano che lo sfrutterà al meglio per inserire all’interno del roster la nuova arrivata Angeliki Vintsilaiou. La guardia che sostituisce Shaina Pellington che ha finito la sua avventura milanese settimana scorsa. La greca farà il suo esordio domenica 10 dicembre nel derby contro il Geas Sesto San Giovanni. S.P.