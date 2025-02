Le pagelle. Forrest trascina, Kemp in ombra, Silins a sprazzi ’Della’, ’Sacca’ e Benetti ce la mettono tutta

CHRISTON 6: è fuori dubbio che la sua uscita per infortunio abbia segnato la svolta della partita, con lui in campo la squadra viaggiava bene.

FORREST 6: tiene a galla Pistoia e regala il vantaggio a 10 secondi dalla sirena. In altre parole, fa tutto ciò che può.

ROWAN 5,5: gioca meglio di altre volte, sicuramente con maggiore incisività; peccato che la difesa continui ad essere un problema irrisolto.

KEMP 5,5: non sta bene e si vede. Pur rimanendo sul parquet più di tutti, non brilla né in attacco né in difesa.

COOKE 5,5: inizia bene poi si perde un po’ durante il match tanto che alla fine rimane a sedere senza rientrare. Chissà come sarebbe andata con lui in campo.

SILINS 5,5: si solleva nel finale dopo una partita decisamente in ombra, però è lui con 8 punti di fila che rimette in pista Pistoia nel finale.

DELLA ROSA 6: cuore di capitano, piazza una bomba pesante ed è l’ultimo a mollare.

BENETTI 6: entra e svolta la partita in una manciata di minuti, poi non si capisce il motivo per cui venga dimenticato in panchina.

SACCAGGI 6: grinta, voglia e attaccamento ai colori. Oro colato, in pratica.

OKORN 5,5: giusto non rimettere dentro Rowan, ma la scelta di lasciare fuori Cooke e Benetti fino in fondo non ha convinto. E poi c’è quell’ultima difesa che grida vendetta.