LeBron immarcabile. I Lakers in finale contro Indiana in coppa

LeBron c’è sempre, anche nella prima finale della ’Coppa di Lega’ della Nba: saranno Los Angeles Lakers e Indiana Pacers a contendersi la prima edizione della Nba Cup, nella notte tra sabato e domenica. A Las Vegas, LeBron James decide la sfida contro New Orleans chiusa con un eloquente 133-89 per i Lakers, (James 30 punti, 5 rimbalzi e 8 assist). I Pacers hanno battuto 128-119 nell’altra semifinale i Milwaukee Bucks, nonostante il solito Antetokounmpo (37 punti e 10 rimbalzi). Per Haliburton 27 punti, 15 assist e 7 rimbalzi.