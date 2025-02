L’Estra Pistoia alla resa dei conti. Lungo confronto tra team e coach

BASKET

La settimana potenzialmente decisiva per la stagione biancorossa non è iniziata sotto i migliori auspici. La squadra e l’allenatore Okorn hanno avuto un lungo confronto durato circa un’ora e questo ha fatto cambiare i piani del programma di lavoro. L’allenamento era fissato dalle 17.30 alle 19 ma dopo la chiacchierata, avendo a quel punto solo mezz’ora di tempo, è stato deciso di svolgere solo sessione di tiro individuale. Non hanno preso parte all’allenamento Christon, Silins, Kemp, Paschall e Anumba, i primi tre perché indisponibili, tanto che si sono sottoposti a dei controlli da parte del medico sociale. Paschall non ha preso parte alla sessione di tiro mentre Anumba sembra essere in procinto di lasciare Pistoia per accasarsi in A2 a Cividale. Arrivato come sostituto di Carl Wheatle, Micheal Anumba ha trovato pochissimo spazio, diciamo quasi zero visto il minutaggio. Un altro giocatore arrivato in estate che lascia Pistoia ed un’altra testimonianza del fallimento – almeno sul fronte tecnico – della gestione Rowan.

Pochissime le persone sugli spalti del PalaCarrara ad assistere all’allenamento a porte aperte ed anche questo è un segnale non certo confortante. Dopo una sconfitta come quella contro Treviso magari c’era da aspettarsi una presenza di tifosi pronti a dare una sveglia, suonare l’ultimo squillo di tromba ed a cose normale siamo convinti che ci sarebbe anche stata ma di normale non c’è niente, anzi siamo di fronte ad una situazione talmente surreale che anche i tifosi non sanno più cosa pensare.

Sabato sera al PalaCarrara arriva Scafati per quella che è l’ultima chiamata per continuare a coltivare la speranza nella salvezza e se ieri era quasi scontato che ci fosse un confronto tra squadra e allenatore, da oggi sarebbe auspicabile vedere una squadra che lavora duro in vista di quella che è la partita più importante della stagione. Ci saranno da valutare le condizioni di Christon, Kemp e Silins e se potranno prendere parte all’allenamento, perché già aver saltato un giorno tenendo conto che Pistoia giocherà sabato non è il massimo. Se poi questi tre dovessero essere assenti anche nei prossimi giorni, la situazione diventerebbe decisamente complicata. Il programma degli allenamenti, a porte aperte fino a giovedì, prevede per oggi e domani la mattina lavoro in campo mentre nel pomeriggio sessioni di tiro e lavoro individuale. Diciamo pure che saranno giorni di fuoco quelli che precederanno la partita contro Scafati che segnerà in un modo o in un altro il punto di svolta della stagione di Pistoia.

Maurizio Innocenti