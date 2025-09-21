Acquista il giornale
  3. Inizia con una sconfitta la stagione della Libertas. Con Cento finisce 68-77

Gli amaranto cedono sul neutro di Brescia al termine di una gara equilibrata per tre parziale con un terzo quarto molto negativo

di Redazione Sport
21 settembre 2025
La Libertas cede con Cento (Foto di repertorio)

Brescia, 21 settembre 2025 – La Libertas Livorno inizia come lo scorso anno con una sconfitta contro la Sella Cento. Gli amaranto cedono per 68-77 sul neutro di Brescia al termine di una gara equilibrata per tre parziale con un terzo quarto molto negativo (9-22) per gli uomini di Diana che ha indirizzato la gara. Diana parte con Woodson, Valentini, Piccoli, Tiby e Possamai, l’avvio non è brillante (2-8), ma gli amaranto non mollano e nel finale di primo quarto si portano avanti sul 20-19.

Il secondo parziale continua sui binari dell’equilibrio con la Libertas che riesce a tenere sempre la testa avanti grazie ad un grande Woodson e chiude a metà gara sul 38-36. Il terzo quarto è un incubo per Fantoni e compagni che riescono a segnare solo 9 punti e ne subiscono ben 22, scivolando fino al -11, un gap che gli amaranto non riusciranno mai a colmare. La Libertas riesce ad accorciare fino al -4 nell’ultimo quarto ma Cento guidata dal solito grande Davis chiude ogni spiraglio e la partita finisce 68-77.

Per gli amaranto il migliore è Woodson con 32 punti, ma è l’unico in doppia cifra. Per Cento Davis chiude con 22 punti ed è ben supportato da Berdini autore di 13 punti. Una sconfitta che fa male per la Libertas, ma si tratta della prima giornata e Diana e il suo staff hanno tutto il tempo per registrare una squadra nuova per sette decimi.

IL TABELLINO LIBERTAS LIVORNO 1947 - SELLA CENTO 68-77 (20-19, 18-17, 9-22, 21-19)

Libertas Livorno 1947: Avery Woodson 32 (10/14, 2/6), Matt Tiby 9 (3/6, 0/4), Ariel Filloy 8 (1/2, 2/4), Luca Possamai 6 (3/5, 0/0), Matteo Piccoli 5 (1/3, 1/4), Niccolo Filoni 4 (2/3, 0/1), Tommaso Fantoni 4 (1/3, 0/0), Fabio Valentini 0 (0/4, 0/7), Luca Tozzi 0 (0/1, 0/0), Nicolò Isotta 0 (0/2, 0/0) Tiri liberi: 11 / 14 - Rimbalzi: 36 11 + 25 (Matt Tiby 9) - Assist: 14 (Fabio Valentini 5)

Sella Cento: Stacy Davis iv 22 (4/9, 2/4), Nicola Berdini 13 (1/3, 0/1), Edoardo Tiberti 9 (4/7, 0/0), Matteo Montano 8 (0/1, 1/4), Gabe Devoe 6 (1/2, 1/4), Alessandro Scarponi 6 (1/1, 1/3), Abdel Fall 5 (1/4, 1/1), Luca Conti 4 (2/6, 0/2), Nicolas Tanfoglio 2 (1/3, 0/0), Massimiliano Moretti 2 (1/1, 0/0), Leonardo Guerrieri 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 27 / 38 - Rimbalzi: 37 5 + 32 (Stacy Davis iv 10) - Assist: 13 (Nicola Berdini 4).

Daniele Mazzi

