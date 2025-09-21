Inizia con una sconfitta la stagione della Libertas. Con Cento finisce 68-77

Brescia, 21 settembre 2025 – La Libertas Livorno inizia come lo scorso anno con una sconfitta contro la Sella Cento. Gli amaranto cedono per 68-77 sul neutro di Brescia al termine di una gara equilibrata per tre parziale con un terzo quarto molto negativo (9-22) per gli uomini di Diana che ha indirizzato la gara. Diana parte con Woodson, Valentini, Piccoli, Tiby e Possamai, l’avvio non è brillante (2-8), ma gli amaranto non mollano e nel finale di primo quarto si portano avanti sul 20-19.

Il secondo parziale continua sui binari dell’equilibrio con la Libertas che riesce a tenere sempre la testa avanti grazie ad un grande Woodson e chiude a metà gara sul 38-36. Il terzo quarto è un incubo per Fantoni e compagni che riescono a segnare solo 9 punti e ne subiscono ben 22, scivolando fino al -11, un gap che gli amaranto non riusciranno mai a colmare. La Libertas riesce ad accorciare fino al -4 nell’ultimo quarto ma Cento guidata dal solito grande Davis chiude ogni spiraglio e la partita finisce 68-77.

Per gli amaranto il migliore è Woodson con 32 punti, ma è l’unico in doppia cifra. Per Cento Davis chiude con 22 punti ed è ben supportato da Berdini autore di 13 punti. Una sconfitta che fa male per la Libertas, ma si tratta della prima giornata e Diana e il suo staff hanno tutto il tempo per registrare una squadra nuova per sette decimi.

IL TABELLINO LIBERTAS LIVORNO 1947 - SELLA CENTO 68-77 (20-19, 18-17, 9-22, 21-19)

Libertas Livorno 1947: Avery Woodson 32 (10/14, 2/6), Matt Tiby 9 (3/6, 0/4), Ariel Filloy 8 (1/2, 2/4), Luca Possamai 6 (3/5, 0/0), Matteo Piccoli 5 (1/3, 1/4), Niccolo Filoni 4 (2/3, 0/1), Tommaso Fantoni 4 (1/3, 0/0), Fabio Valentini 0 (0/4, 0/7), Luca Tozzi 0 (0/1, 0/0), Nicolò Isotta 0 (0/2, 0/0) Tiri liberi: 11 / 14 - Rimbalzi: 36 11 + 25 (Matt Tiby 9) - Assist: 14 (Fabio Valentini 5)

Sella Cento: Stacy Davis iv 22 (4/9, 2/4), Nicola Berdini 13 (1/3, 0/1), Edoardo Tiberti 9 (4/7, 0/0), Matteo Montano 8 (0/1, 1/4), Gabe Devoe 6 (1/2, 1/4), Alessandro Scarponi 6 (1/1, 1/3), Abdel Fall 5 (1/4, 1/1), Luca Conti 4 (2/6, 0/2), Nicolas Tanfoglio 2 (1/3, 0/0), Massimiliano Moretti 2 (1/1, 0/0), Leonardo Guerrieri 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 27 / 38 - Rimbalzi: 37 5 + 32 (Stacy Davis iv 10) - Assist: 13 (Nicola Berdini 4).

Daniele Mazzi