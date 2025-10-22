L’inatteso trionfo sulla Virtus. Brotto festeggia: "Una Vanoli da fuori di testa»

Cremona si è presa la scena dove nessuno lo avrebbe immaginato: al PalaDozza, contro la squadra più “calda“ del momento, la Vanoli ha firmato una vittoria che va oltre il punteggio. È stata una dimostrazione di identità, carattere e organizzazione, uno spartiacque emotivo più che tecnico. Non è stata un’impresa nata da una serata fortunata, ma dal rispetto totale del piano partita e da una maturità che raramente si vede in una squadra che lotta per la salvezza. È questa la chiave del match che ha parlato di un 28-0 e di un 35-1, con i padroni di casa incapaci di trovare il canestro per oltre nove minuti.

L’ha spiegato perfettamente coach Brotto: "Questa serata è da fuori di testa. Ho appena detto ai giocatori che è una loro vittoria: l’hanno costruita dopo una settimana in cui non ci siamo allenati bene, ma hanno deciso di venire qui e fare di tutto per giocare la miglior partita possibile". E ancora: "Il piano partita è stato rispettato in pieno. Abbiamo provato a non farli giocare comodi. Se avessero mosso la palla con facilità ci avrebbero schiacciati. Invece siamo riusciti a incartare i loro giochi offensivi e a non fargli prendere fiducia".

Queste parole raccontano meglio del tabellino cosa ha rappresentato il punteggio di 69-86: non un colpo estemporaneo, ma un esame di maturità superato. Per Cremona è già il secondo sorriso, difficile pensarlo ad inizio stagione.

A.L.M.