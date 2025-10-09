L’incontro. Il ct Banchi in visita alla Vanoli Cremona: "Valorizza gli azzurri»

Dopo la tappa all’Olimpia Milano di lunedì, il nuovo commissario tecnico dell’Italbasket, Luca Banchi, ha proseguito il suo tour dei club italiani facendo visita, martedì 7 ottobre, alla Vanoli Basket Cremona. Al PalaRadi il ct ha incontrato i giocatori italiani del roster biancoblù e il coaching staff di coach Pierluigi Brotto, partecipando a un incontro conoscitivo per condividere la visione del settore squadre nazionali e coordinare il lavoro dei prossimi mesi. Dopo la riunione tecnica, Banchi ha assistito all’intera seduta d’allenamento. "La Vanoli è una realtà che da anni valorizza i propri giocatori, italiani e non solo. Ho apprezzato la scelta del club di puntare su tre giovani promettenti che già hanno avuto esperienze nel programma azzurro: mi auguro che questa stagione a Cremona dia loro lo slancio per diventare reali candidati per la Nazionale A", ha dichiarato Banchi, che a novembre farà il suo esordio alla guida degli azzurri contro l’Islanda, con un gruppo tutto da plasmare viste le defezioni dei giocatori di EuroLeague. Cremona, intanto, si prepara alla prossima sfida di campionato.A.L.M.