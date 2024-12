L’iniziativa. Natale con Della Valle. Invita tre tifosi a casa

Natale molto particolare per alcuni tifosi della Pallacanestro Brescia. Tre giovani ragazzini hanno infatti avuto la possibilità di mangiare una fetta di panettone a casa di Amedeo Della Valle, invitati via social proprio dal capitano dei lombardi, che ha poi distribuito gadget e articoli del club bresciano in centro città a un’altra trentina di sostenitori, insieme al coach Peppe Poeta.