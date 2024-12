L’intervista. Coach Della Rosa: "Una buona ripresa aspettando Okorn»

Un altro finale amaro per l’Estra che dopo aver rincorso per tutta la partita, nel terzo e quarto periodo è riuscita a tornare di nuovo nel match. Senza però spuntarla: "Paghiamo l’inizio soft – dice Tommaso Della Rosa – dove siamo stati troppo leggeri concedendo troppo ai nostri avversari". Pistoia, in effetti, per tutto il primo tempo ha subito troppo l’iniziativa di Brescia. Nella ripresa invece ha assestato la difesa, rendendo la vita decisamente più difficile i rivali. Nell’ultimo quarto l’Estra ha concesso solo un punto in sette minuti agli avversari. Ma nel finale, com’è accaduto nelle ultime sei gare, alcuni errori, alcune scelte non corrette e soprattutto il talento di Brescia hanno finito per fare la differenza facendo pendere ancora una volta l’ago della bilancia dalla parte degli avversari.

"Nel terzo e quarto periodo – prosegue – abbiamo difesa in maniera importante e questo ci ha consentito di avere maggiori soluzioni anche in attacco. Voglio sottolineare la prova di Saccaggi che è stato grandissimo su Della Valle oltre ad aver dato ritmo alla squadra coinvolgendo i compagni. La qualità di Brescia non la scopriamo adesso, hanno saputo punirci nei momenti giusti. Di positivo portiamo a casa il terzo e quarto periodo ed è da qui che dobbiamo ripartire". Abbiamo visto Okorn dare indicazioni e cercare di caricare la squadra ed anche questo può rappresentare un punto importante. "Il nuovo coach – spiega – ha portato tanta energia ed intensità lavorando soprattutto sulla difesa. Ovvio che in pochi giorni non si poteva fare molto di più. La squadra ha dimostrato di essere viva, stiamo cercando la sinergia giusta".