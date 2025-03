L’intervista. Okorn remissivo: "Così è durissima. Sono tutti più forti»

"Non voglio piangermi addosso ma psicologicamente è un momento duro, difficile". E’ difficile commentare l’ennesima sconfitta dell’Estra perché è piuttosto evidente che in questo momento la squadra non parte alla pari con le altre. "Come allenatore – prosegue Okorn – preparo la partita ma tutti sono più forti di noi, se fosse un problema di uno o due giocatori potremmo riuscire a fare qualcosa, ma quando sono cinque più forti qualitativamente e fisicamente diventa difficile". Parole che inquadrano alla perfezione l’attuale situazione di Pistoia e anche contro Trieste il divario tecnico ha fatto la differenza.

"Non c’è da fare molta filosofia per spiegare la sconfitta – ammette il tecnico – Trieste non è la squadre top del campionato ma una formazione che gioca una bella pallacanestro e ci ha punito ad ogni nostro errore, mentre noi abbiamo avuto diversi tiri aperti da tre punti ma non li abbiamo segnati così come tante occasioni da sotto". Tornare in palestra e continuare ad allenarsi mentalmente non è facile ma è l’unica cosa che può fare Pistoia in questo momento. "Esatto – afferma Okorn – ritorneremo in palestra e ricominceremo a lavorare come ogni giorno. Se prenderemo un giocatore? Direi che al 99% non prenderemo nessuno – conclude –, se potessi ne prenderei 3 o 4 ma non è questo il primo problema".