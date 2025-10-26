L’Olimpia deve riconquistare il Forum. Contro Venezia opportunità per Toté

Continuità e solidità devono essere le parole d’ordine in casa Olimpia. Ci vuole qualcosa in più, anche se l’Eurolega è snervante, anche se gli infortuni sono all’ordine del giorno, anche se non è passato neanche un mese di stagione ufficiale. Eppure il bilancio di 6 vittorie in 11 partite ufficiali non può soddisfare un’Olimpia che si è posta come obiettivo quello di cancellare le delusioni dell’anno passato. E non sta rendendo soddisfatto neanche il suo pubblico che sta disertando il Forum. Dopo anni con oltre 9mila spettatori di media, a rivederlo praticamente dall’inizio toccare poco più dei 6mila appassionati sembra vuoto e senza passione. Serve una squadra che faccia innamorare il suo pubblico, non è solo questione di risultati, ma certamente anche, perché di certo l’obiettivo biancorosso non è quello di vincere poco più della metà delle sue partite.

Ora al Forum, ore 16.00, arriva Venezia (2 vittorie su 3 come l’Olimpia), i problemi di infortunio non sono risolti, anzi aumentano. Incredibilmente, nel riscaldamento con Valencia, si è fatto male anche Diop. Quindi, oltre ai 3/5 del quintetto (Brown, LeDay, Nebo) si aggiunge un altro problema allo scacchiere di coach Messina, che si nota soprattutto in campionato con i 6 giocatori di formazione italiana obbligatori.

Questo, però, potrebbe fare in modo che sia davvero arrivata la prima occasione per Leonardo Totè che già a Sassari aveva assaggiato per la prima volta la convocazione, pur senza giocare. In settimana l’Olimpia ha tesserato per il campionato anche Sestina, ma fino a quando il giocatore americano non scenderà in campo il conteggio ufficiale dei tesseramenti non aumenterà. In maglia Reyer anche Denzel Valentine che vestii fugacemente la maglia Olimpia (4 presenze) nella parte finale della stagione 2023-24, vincendo il tricolore. La squadra di Spahjia ha voglia di riscatto dopo la beffa patita di un sol punto in Eurocup contro Cluj, dove si è fatto male alla caviglia anche Bowman (si deciderà in mattinata il suo utilizzo). Palla a due alle ore 16, poi già domani è fissato il volo per Barcellona, perché l’Eurolega non concede tregue e martedì 28 l’EA7 sarà di nuovo in campo.