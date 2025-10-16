L’Olimpia deve svoltare. Un’altra chance in Lituania. Ma sarà ancora emergenza

Forse l’errore è che non si può vivere solo di ricordi o di sogni covati e mai realizzati. Il presente è quello da vivere ed è quello che dice che l’Olimpia non è una squadra da alte sfere europee, ma solo una formazione che in Eurolega ha diritto di cittadinanza per esaltarsi per qualche notte speciale, senza pensare a qualcosa di più. Così, probabilmente, i tifosi la vivrebbero meglio, perché la notte dei 53 punti di Monaco di Baviera, al contrario, può essere solo uno strazio. Come non può bastare dire che anche i campioni d’Europa in carica del Fenerbahce hanno vinto solo 1 gara su 4.

Non se ne fa solo una questione di puri risultati. Questa squadra, seppur già falcidiata dagli infortuni (ma non può essere la scusa che salva da tutto), ha le carte in regola per andare a vincere sul campo della capolista di questo inizio stagione, ma solo, per l’appunto, per vivere una notte da ricordare, quasi come se fosse casuale. La stessa Milano che, l’anno scorso, è stata capace di violare con autorità proprio il parquet del “Fener“, ma poi capace di distruggere tra le mura amiche il sogno europeo. Sogno che, per l’appunto, rimane un sogno, forse anche immotivato se non per un budget cospicuo. Meglio concentrarsi sulla realtà.

Già stasera, quando alle 19 i milanesi saranno ospiti dello Zalgiris Kaunas che, dopo una serie esaltante di tre vittorie consecutive, proprio martedì sono caduti sul parquet della Stella Rossa che, nel testa-coda della competizione, appena cambiato l’allenatore, ha battuto proprio i lituani. L’anno scorso la gara con lo Zalgiris fu una delle punte dell’iceberg, un +27 letteralmente dilapidato negli ultimi 13 minuti che fece capire quanto poco carattere avesse quella squadra in situazioni complicate. Il resto della stagione non fece che confermare quella tendenza. Questa volta, invece, dovrà segnare la riscossa, ma a crederci sono in pochi nonostante i biancoverdi abbiano un roster tutt’altro che trascendentale nel quale, da pochi mesi, c’è anche l’ex Olimpia, Maodo Lo. In panchina, a sostituire Trinchieri rispetto alla scorsa stagione, Tomas Masiulis, a Siena da giocatore nei primi anni 2000. Il motore di tutto è il play francese Sylvain Francisco.

L’Olimpia sarà ancora senza Zach LeDay e Josh Nebo. Vlatko Cancar ha seguito la squadra in trasferta, ma non è a disposizione, come anche Totè che prosegue le sue terapie a Milano. Dunque sotto le plance sarà ancora piena emergenza, mentre in mattinata verranno sciolti gli ultimi dubbi sulla presenza di Brown.