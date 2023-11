L’Olimpia nella tana della Stella Rossa. Caccia alla prima vittoria esterna

di Sandro Pugliese

A Belgrado, in una delle patrie del basket europeo, l’Olimpia prova ad andare alla ricerca della prima vittoria esterna in Eurolega sul campo della Stella Rossa. Si gioca questa sera alle 20.30 nell’immensa Stark Arena che può contenere quasi 20.000 appassionati (per ora 18.000 di media). I milanesi arrivano rinfrancati dal loro buon momento che li ha visti battere in casa prima l’Efes Istanbul e poi la Reyer Venezia dando segnali importanti di ripresa rispetto alle difficoltà precedenti. Sarà una serata speciale per capitan Nicolò Melli che raggiungerà Kaleb Tarczewski nella classifica dei giocatori con più presenze in Europa con la maglia dell’Olimpia.

Non c’è ancora certezza definitiva che sarà la grande sfida attesa con l’ex Shabazz Napier, capace l’anno passato di risollevare le sorti dell’Olimpia, ma poi passato alla "Crvena Zvezda" attirato da importanti sirene economiche. Settimana scorsa non ha giocato per il colpo al naso ricevuto, ora potrebbe scendere in campo protetto da una maschera.

Ci sarà invece l’altro ex di turno, Nemanja Nedovic che invece rimane uno dei più grandi "what if" degli ultimi anni a causa dell’infinita serie di infortuni patita. In regia comunque la formazione da poche settimane allenata da Sfariopoulos è decisamente ben fornita visto che Napier si alterna con Milos Teodosic, ammirato con la maglia della Virtus Bologna nelle ultime stagioni italiane. La Stella Rossa attualmente divide la 14ª posizione proprio con l’Olimpia con 3 successi in 9 gare: "Sono una squadra molto fisica - la descrive coach Ettore Messina - che tira tanto da tre punti e cerca di tenere il ritmo molto alto. La nostra transizione difensiva e il controllo dei rimbalzi saranno ancora più del solito e probabilmente più delle percentuali di tiro i fattori determinanti della partita".

Dopo le incertezze delle scorse settimane nelle ultime gare è tornato davvero protagonista Shavon Shields che, così, ha presentato la partita parlando anche dell’atmosfera caldissima che i milanesi sanno già di trovare: "Affrontiamo una squadra molto profonda ed esperta, con tanti realizzatori di talento, davanti ad un pubblico numeroso e molto caloroso. Per noi sarà fondamentale giocare duro in difesa per tutti i 40 minuti, non avere cali di tensione, gestire bene la palla e controllare i rimbalzi". Intanto dal punto di vista di mercato sembrano reali le voci che vedono in partenza Kevin Pangos per un romantico ritorno allo Zalgiris Kaunas dove raggiunse la Final Four di Eurolega nel 2018, mentre dalla Serbia arriva proprio la suggestiva voce di un possibile interesse dei milanesi per Goran Dragic, play sloveno nelle ultime 16 stagioni in NBA, che potrebbe decidere di concedersi un ultimo ballo in Europa per avviarsi alla fine della carriera.