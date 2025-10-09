L’Olimpia ritrova Brown. Sfida a Mirotic al Forum

L’Olimpia Milano si mette l’abito da sera e trova un avversario che non può che evocare serate di gala, ossia il Monaco. La squadra del Principato sarà l’ospite dell’esordio casalingo dell’Armani in Eurolega (stasera alle 20 al Forum) in quella che sarà la terza giornata della competizione. Entrambi i team arrivano con un successo in due gare, come ben 14 squadre su 20 della competizione, a testimonianza di un equilibrio che regna sovrano. I milanesi sanno quanto costruire tra le mura amiche un fortino possa essere importante per la classifica, nonostante quest’anno si dovranno dividere praticamente per lo stesso numero di gare tra Forum e Allianz Cloud.

Deve iniziare oggi l’Olimpia a far valere la sua legge, anche contro l’ex Nikola Mirotic, che si è trasferito a Montecarlo con l’intento dichiarato di provare l’assalto al bersaglio grosso negli ultimi anni di carriera. La storia recente del Monaco parla chiaro: due Final Four disputate negli ultimi 3 anni. Milano recupera Lorenzo Brown (nella foto) in cabina di regia e Shavon Shields, il cui fastidio muscolare patito nel finale del match con il Partizan era di poco conto. Niente da fare per Josh Nebo, la cui avventura all’Olimpia sembra davvero un incubo: l’ennesimo infortunio muscolare lo terrà fuori quasi un mese (al Maccabi in 2 anni ha giocato 78 partite su 78 in Eurolega, all’Olimpia ne ha fatte 13 su 79 in totale).

Questo potrebbe portare all’esordio di Bryant Dunston, preso proprio per queste evenienze e tesserato, al momento, solo in Eurolega (a Belgrado doppio “n.e.“). Proprio il pivot 39enne commenta l’avvicinamento al match : "Giochiamo contro una squadra reduce dalle Final Four, con un gruppo di giocatori che stanno insieme da anni, allenati da un giocatore leggendario come Spanoulis che adesso è un eccellente coach. Sarà importante non fargli prendere ritmo, cercare di fermarli, perché possono segnare tanto. Per noi l’approccio è quello di rimanere tutti coinvolti, non esaltarsi dopo le vittorie, non deprimersi dopo le sconfitte". Oltre Mirotic, sono tanti altri i possibili protagonisti in maglia Monaco, con Mike James ed Elie Okobo su tutti, capaci di far saltare il banco. L’unico infortunato è il pivot Makoundou. "Affrontiamo una squadra che ha fatto le Final Four e rivedremo con piacere un amico come Mirotic - così la pensa coach Ettore Messina - Monaco è dotata di enorme potenziale offensivo: rimanere connessi e organizzati su ambedue le estremità del campo sarà decisivo per provare a vincere".