L’Olimpia ritrova Melli. Test contro il Fenerbahce
Sfida ai campioni d’Europa dopo il ko con l’Olympiacos. Guai fisici per Booker
Prove tecniche di Eurolega per l’Olimpia Milano che in questo weekend ha trasferito armi e bagagli a Creta per l’ultimo appuntamento ufficiale del suo precampionato. Note positive, anche se con sconfitta annessa, dalla semifinale persa contro l’Olympiacos 76-71, ma con 30 minuti di conduzione del match prima di cedere il passo proprio nel finale di fronte ai fortissimi greci. Oggi di nuovo in campo contro i campioni d’Europa del Fenerbahce Istanbul dell’ex biancorosso Niccolò Melli, anch’essi un cantiere aperto visto l’anacronistico 53-51 con il quale sono stati battuti dalla Stella Rossa.
Per i milanesi questo torneo ha visto il ritorno in squadra di Pippo Ricci (2 punti e 3 rimbalzi in 10’), ma è mancato l’altro capitano Shavon Shields a riposo precauzionale. Continua il chiaroscuro sotto le plance con Josh Nebo, ottimo, che infila un’altra doppia doppia da 10 punti e 10 rimbalzi, mentre Devin Booker si è dovuto fermare dopo soli 9’ per un colpo alla coscia che lo ha messo ko. Non sarà l’occasione per vedere Marko Guduric, ancora alle prese con la gestione del post-europeo, da valutare se potrà essere pronto il prossimo weekend per la Supercoppa Italiana al Forum. Il migliore Zach LeDay che ha messo insieme 13 punti e 7 rimbalzi, sfoggiando anche un nuovo inedito look con le treccine.
