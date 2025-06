Luciano Nunzi nuovo allenatore della Ristopro Janus Fabriano

Luciano Nunzi è il nuovo allenatore della Ristopro Janus Fabriano. Dopo il congedo da coach Andrea Niccolai, che ha chiuso un ciclo importante lasciando un segno profondo nella recente storia del club, la dirigenza fabrianese ha individuato nel tecnico romano il profilo ideale per guidare la squadra nella prossima stagione e aprire ufficialmente una nuova fase del progetto biancoblù .

"La società – si legge nel comunicato ufficiale – ha scelto l’esperienza di Nunzi per guidare i biancoblù nella prossima annata, convinta che abbia il mix di doti giuste per accompagnare il progetto Janus, improntato anche alla valorizzazione dei giovani". Classe 1965, originario delle Marche, Nunzi porta con sé un bagaglio tecnico e umano di grande valore.

La sua carriera spazia dal settore giovanile alle prime squadre, distinguendosi per continuità, competenza e capacità di gestione. Ha mosso i primi passi con Petriana e Fortitudo Roma, dove ha raggiunto importanti traguardi nelle Finali Nazionali, per poi proseguire il suo cammino su panchine prestigiose come quelle di Tiber Roma, Luiss Roma, Anagni — dove ha ottenuto due promozioni consecutive — e NPC Rieti, con cui ha centrato l’approdo in Serie A2 nel 2015. Dopo una lunga permanenza in terra reatina, ha ricoperto il ruolo di capo allenatore anche a Eurobasket Roma, San Severo e, nell’ultima stagione, a Lumezzane, protagonista nel campionato di Serie B Nazionale. Parallelamente alla carriera nei club, Nunzi ha maturato un’importante esperienza in ambito federale: dal 2014 al 2018 ha infatti fatto parte dello staff tecnico della Nazionale Italiana Under 18, al fianco di Andrea Capobianco. In quel periodo ha partecipato a diversi eventi internazionali, tra cui il Torneo Albert Schweitzer di Mannheim, autentico mondiale giovanile, conquistando una prestigiosa medaglia di bronzo. Il suo impegno e il suo contributo alla crescita del movimento cestistico nazionale sono valsi il riconoscimento della Palma d’Argento al Merito Sportivo del CONI Lazio. A completare il suo profilo, un Master in Relazione e Comunicazione Didattica nella Pallacanestro. Nunzi arriva a Fabriano con la consapevolezza di entrare in una realtà storica del basket italiano, che guarda al futuro con rinnovata ambizione. La Ristopro Janus, infatti, punta a rafforzare la propria identità tecnica e costruire un progetto solido, duraturo e sostenibile, centrato sul lavoro quotidiano, la crescita dei giovani e il forte legame con il territorio. Per la Janus si apre dunque una nuova era, non solo sportiva ma anche identitaria. Non si tratta di una semplice ripartenza, ma di un vero e proprio investimento sul futuro, guidato da una figura che conosce profondamente il basket italiano in tutte le sue sfaccettature.

Angelo Campioni