L’Una Hotels piega Udine 76-71: buona la prima per Reggio, ma che fatica

Reggio Emilia, 5 ottobre 2025 – Con qualche brivido di troppo, francamente evitabile vista come si era messa la partita, l’UNA Hotels conquista i due punti all’esordio nel suo 14esimo campionato consecutivo in serie A, battendo la neopromossa Apu Udine. I friulani, privi del loro faro, in campo e nello spogliatoio, Hickey, fermato da una distorsione alla caviglia conseguente a un trauma subito nell’ultima amichevole di preseason, per tre quarti non danno mai l’impressione di avere le armi per sconfiggere i reggiani, subendo costantemente. Quando però è il momento di dare il colpo del Ko, Caupain e compagni si addormentano sul ring, e finiscono, paradossalmente, loro alle corde. Per fortuna di Reggio la lucidità viene ritrovata prima di pregiudicare tutto e il successo condotto in porto. Ma le coronarie dei tifosi avrebbero dovuto essere messe alla prova in match più probanti.

Udine priva del suo faro Hickey, distorsione caviglia nell’ultimo allenamento Reggio parte ad alto ritmo e pur tra qualche incertezza in retroguardia piazza il primo abbrivio del match mettendo in mostra un tonico Echenique. Quando poi sale in cattedra il tandem Cheatham-Caupain il vantaggio interno tocca la doppia cifra per il +13 dell’8’ (24-11). Udine fatica a contenere l’onda biancorossa, ma nel secondo periodo piazza un break di 7-1 che la rimette in corsa. Anche perché l’UNA Hotels segna il primo punto dopo quasi cinque minuti di contesa. I friulani però non hanno né la forza né la qualità per dare seguito al loro forcing, basta quindi un po’ di concentrazione in più ai padroni di casa per riprendere in mano l’inerzia della partita.

All’intervallo lungo si arriva con i biancorossi avanti 42-32. Al ritorno sul parquet la Pallacanestro Reggiana prova a prendere il volo con un secco 9-2 in meno di 3’ andando sul +17. E’ l’allungo che, di fatto, chiude la contesa, perché l’Apu si affida a qualche giocata estemporanea per non sbracare, ma non trova mai l’energia per abbozzare un significativo tentativo di rimonta. Dal canto loro agli emiliani basta mantenere un’intensità al minimo sindacale e una concentrazione accettabile per tenere alla larga gli avversari. Guarda caso quando i citati fattori scendono sotto la linea rossa la truppa di Vertemati trova tre “triple” consecutive che all’approssimarsi dei 10’ minuti finali la mantengono in linea di galleggiamento.

Al quarto conclusivo si perviene infatti ancora con i biancorossi in vantaggio di dieci lunghezze. Quello che poteva essere un periodo di relativa tranquillità si trasforma però in un incubo per la Priftis band, al culmine di un break, tra il terzo e quarto tempo di 23-6, i friulani rientrano addirittura sino al -2 (67-65) riaprendo completamente la partita. A riportare il vascello biancorosso in direzione “Port Victoria” ci pensa, fortunatamente per la UNA Hotels, una maggiore attenzione difensiva e un paio di canestri di importanza capitale a firma Cheatham e Vitali. Ma che ansia…

Il tabellino

UNA HOTELS: Barford 10, Woldetensae 5, Caupain 11, Williams 13, Smith 2, Uglietti 2, Severini 3, Echenique 15, Vitali 2, Cheatham 13. N.e.: Mainini e Deme. All.: Priftis

OLD WILD WEST: Alibegovic 9, Spencer 4, Mekowulu 6, Da Ros 3, Bendzius 9, Brewton 17, Dawkins 9, Calzavara 9, Ikangi 5. N.e.: Hickey, Pavan e Mizerniuk. All.: Vertemati

Arbitri: Michele Rossi, Gabriele Bettini, Matteo Lucotti

Parziali: 26-13, 42-32, 63-53

Note: spettatori:3516 , tiri da 3: Unahotels 10/30, Old Wild West 9/32; tiri liberi: Reggio Emilia 8/19, Udine 14/19. Rimbalzi: 38-43.