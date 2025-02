L’Under 13 mostra grandi progressi, la prima squadra sbanca Recanati e consolida il terzo posto. Unione basket 2010 sugli scudi

Bel momento per l’Unione Basket 2010 Jesi. Ottima prova, giovedì scorso, delle ragazze della squadra Under 13 Femminile che partecipano al Campionato JR NBA con i colori degli Houston Rockets.

Pur sconfitte ad Ancona, sul campo dell’High School Basketball / Dallas Mavericks mostrano ottimi progressi e riducono notevolmente il divario mostrato nella prima fase del campionato. Sabato sera è stata la volta della Prima Squadra allenata da coach Giordani, che prosegue la scia di ottime gare, sbanca con il risultato di 59 a 75 il Palasport di Recanati, vincendo contro la Pallacanestro Recanati e consolida il terzo posto in classifica nel difficile campionato di Divisione Regionale 2 (ex Promozione). La vetta dista solo 4 punti, con gli scontri diretti previsti nelle prossime settimane, tutto è ancora possibile. Domenica invece, grandissima partita dei ragazzi della squadra Under 17 Gold, che nel giorno del compleanno del loro coach Luca Pepa fanno uno splendido regalo al tecnico vincendo 77-75 (dopo un supplementare), ad Ancona contro la forte Stamura.

Foto: l’Under 17