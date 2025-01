Quindicenne tra i grandi del basket: Mario Machetti, orgoglio toscano. Esordio in Europa

Siena, 16 gennaio 2025 – Una grande emozione in provincia di Siena, per la sua famiglia e i suoi amici. Una grande emozione per lui, che sogna il grande basket. Partito dalla sua terra verso il nord Italia per farsi strada nella pallacanestro dei grandi.

E’ la bella storia di Mario Machetti, playmaker, nato a Siena, quindicenne. Compirà sedici anni in aprile e dallo scorso anno è nelle giovanili della Dolomiti Energia Trento, squadra della serie A cestistica che viaggia nelle zone alte della classifica.

Trento è impegnata anche nelle coppe europee, in Eurocup. E nella sfida contro Ulm giocata a Trento il play è stato aggregato alla prima squadra. Complice una sfida giocata sostanzialmente sul velluto (Trento ha vinto con una certa facilità) a poco più di un minuto alla fine il tecnico Paolo Galbiati ha chiamato dalla panchina Machetti e lo ha fatto esordire.

Un modo per “assaggiare” il parquet, un sogno che diventa realtà. Machetti è il terzo giocatore più giovane di sempre a esordire in una partita di Eurocup (che possiamo paragonare all’Europa League calcistica) o di Eurolega, la massima competizione continentale. Le immagini del ragazzo che entra in campo hanno fatto il giro del web.

E sono approdate anche su “La Giornata Tipo”, una delle pagine social più conosciute a livello nazionale per quanto riguarda il basket. Un esordio dunque di grande prestigios per Mario Machetti. Un minuto che è la punta dell’iceberg di anni di sacrifici. A celebrare il giovane anche il Valdelsa Basket, dove Machetti è cestisticamente cresciuto. L’esordio in Eurocup è dunque uno step di quella che potrebbe essere una grande carriera nella palla a spicchi.