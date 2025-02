Matelica, 100 gare nell’A2 femminile. Traguardo tagliato battendo Bolzano

Cento gare in A2 per la Halley Thunder Matelica: un traguardo festeggiato col successo interno contro l’Alperia Bolzano e il terzo posto in classifica con 26 punti. Le ragazze di coach Domenico Sorgentone hanno giocato un’ottima partita, soprattutto in attacco: il "terzetto" di lunghe Poggio-Celani-Patanè ha realizzato 50 punti degli 85 totali, superando i centimetri delle altoatesine che mettevano molto pensiero alla vigilia del match.

I numeri a livello individuale incoronano ancora una volta Anna Poggio, giunta all’ottava "doppia-doppia" stagionale per punti e rimbalzi (20+14 stavolta), affiancata da Noemi Celani che ha perfezionato il proprio "high career" a quota 19 punti con 3/4 ai liberi, 5/7 da due, 2/4 da tre e 5 rimbalzi. In progressiva ascesa anche Giulia Patanè, che con le sue "fiondate" da oltre l’arco (3/5 da tre) è stata "chirurgica" nei momenti di difficoltà attraversati durante il match.

E, ciliegina sulla torta, il ritorno sul parquet - anche se per soli 5 minuti - della veterana Carolina Sanchez dopo oltre tre mesi di assenza per infortunio. La sua ultima apparizione fu proprio contro Bolzano nella gara d’andata. Il suo recupero sarà utilissimo alla Thunder per allungare la rotazione e aumentare la qualità delle opzioni sotto canestro.

m. g.