Michael Jordan, all’asta a 420mila dollari la maglietta del memorabile show a Trieste

Londra, 10 aprile 2024 – Una maglietta da basket all’asta da Sotheby’s alla stratosferica cifra di 420.000 dollari: ed è la quotazione base. Ma è… doppiamente unica. Perché la indossò il mito Michael Jordan. E perché non è dei Bulls, dei Wizards o di North Carolina. Bensì della Stefanel Trieste.

Era il 1985 e Jordan, ventiduenne - già campione ma non ancora il fuoriclasse che sarebbe diventato - in tour in Europa per promuovere le scarpe Nike Air Jordan 1, scese sul parquet a Trieste per giocare indossando una maglia in cotone arancionero personalizzata.

Il Piccolo, in un ampio articolo, racconta come andò quell’evento. Dopo la partita, Stefanel-Mobilgirgi Caserta, in cui l'astro dei Chicago Bulls segnò 41 punti e disintegrò un canestro, il patron della Pallacanestro Trieste, Giuseppe “Bepi” Stefanel, si fece dedicare la maglia 23 da Jordan, contrassegnata dalla scritta “To Bepe”, e la conservò. Il quotidiano ricostruisce la storia della canotta: Bepi Stefanel l'avrebbe regalata al figlio Carlo e nel novembre 2020 sarebbe finita all'asta, sempre battuta dalla Sotheby's. Poi della maglia non si sa più nulla fino a quando pochi giorni fa non ricompare alla casa d'asta, al prezzo stratosferico di 420 mila dollari.