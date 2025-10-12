Milano domina il derby. Varese chiude a meno 33

È l’Olimpia Milano a vincere l’edizione 193 dello storico derby tra i meneghini e Varese. L’Armani torna al successo con il punteggio di 61-94, troppa la voglia di reagire alle difficoltà della squadra di Messina che ha subito messo in chiaro le cose per non correre rischi (+14 già al 9’), per poi gestire tutto il match con ampi vantaggi. L’Olimpia trova solidità da Brooks (nella foto) che colpisce con 4/8 da 3 e 20 punti, ma è tutta la squadra precisa dall’arco(13/25). Croce e delizia Brown che ne firma 13 con 6 assist, ma con 6 palle perse. Tanta energia ancora da Booker che in soli 15 minuti prende 11 rimbalzi. Per Varese, all’esordio casalingo dopo il successo di Sassari, un comprensibile passo indietro, sbattendo contro la fisicità dei milanesi. Ancora tanta confusione da Moody che in 13 minuti chiude con 0/8 al tiro, note positive per Nkamhoua in doppia doppia da 16 punti e 10 rimbalzi, come da Librizzi, frizzante con i suoi 13.

La partenza è marchiata Milano (3-9). Sono di Brown ed Ellis le giocate del primo scatto milanese. L’Olimpia fa esordire in A anche Dunston (al 6’) cedendo all’emergenza lunghi a causa degli infortuni che hanno messo ko Nebo, Totè, LeDay e Cancar, utilizzando così anche il suo tesseramento che, nelle previsioni, doveva essere usato solo in casi estremi (arrivati subito). Varese risponde con Nkamhoua da pivot per estremizzare le sue scelte, anche perché continua a rimanere senza Renfro. È l’ex Mannion a firmare il primo vantaggio in doppia cifra per l’EA7 sul 13-23 al 9’ e praticamente già da questo momento Milano non si volta più. A fine tempo i milanesi sono già scappati via sul 32-50 con Brown protagonista. L’unico momento per Varese è ad inizio ripresa, quando con energia la squadra di casa prova a riaccendere Masnago, arrivando al 39-52 al 24’. È un fuoco di paglia, però, perché Brooks inizia a bombardare ristabilendo le distanze al 30’ sul 52-74. Si inizia così già a pensare alla prossima pagina europea.