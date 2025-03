Milano prova a dimenticare la Coppa. Con Treviso tornano i punti di Brooks

Ripartire, con un occhio più all’Europa che all’Italia, ma consapevoli che una bella vittoria sarebbe il carburante migliore per preparata le sfida settimanale di Eurolega. Si approccia così l’Olimpia Milano al match casalingo che oggi alle 17.30 la vedrà impegnata al Forum contro la Nutribullet Treviso. Sarà una squadra incerottata, senza Mirotic, Gillespie e Dimitrijevic (infortunatosi in allenamento al braccio a fine settimana), ma con la serenità che sia l’infortunio del montenegrino che il colpo ricevuto dall’americano lasceranno molte meno conseguenze di quelle che lasciavano presagire i dolori del dopo-partita contro il Fenerbahce, tanto che non è escluso che possano subito tornare in pista a Belgrado. In campo oggi ci sarà anche Armoni Brooks (nella foto), rimasto a guardare in tribuna nella sfida europea, ma formalmente miglior realizzatore in campionato dei milanesi con 15.1 di media. La sfida di Serie A, al momento, sembra un inframezzo nel calendario continentale, tanto che sono state spostate anche due partite, con l’anticipo a sabato 15 del derby in trasferta a Brescia e il posticipo a lunedì 31 della gara a Napoli, anche per gestire le energie, ma un minimo di attenzione alla classifica deve rimanere anche in previsione dei playoff.

Milano, a dieci giornate dal termine, divide il quinto posto con Reggio Emilia, si trova a +6 sulla quota playoff ed è a -4 dalla vetta (ma con scontro diretto negativo con Bologna e con Trento, visto che anche una vittoria difficilmente ribalterà il -34 dell’andata). La situazione è intricata, perché l’impegno europeo è giusto che sia la priorità in questo momento, ma il calendario in Italia è durissimo e propone in serie le sfide con Brescia e Trento. Oggi, invece, di fronte la Treviso di coach Frank Vitucci che si trova decima proprio nel limbo tra i playoff, che sembrano irraggiungibili (-6), e la salvezza che sembra quasi agguantata (+6). Proprio per questo giocherà con grande serenità la Nutribullet, pronta a colpire con i suoi bomber Olisevicius e Bowman che viaggiano ad oltre 16 punti di media.